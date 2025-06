Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehamer potpisali su Memorandum o jačanju trilateralne saradnje u oblasti efikasne borbe protiv migracija, a nakon ceremonije potpisivanja Vučić je naglasio da Srbija ne želi da bude "parking za ilegalne migrante".

Vučić je na konferenciji za novinare naveo da će implementacija memoranduma početi prije kraja godine i ukazao da je broj migranata u Srbiji udvostručen u odnosu na prošlu godinu.

Naveo je da najviše migranata, oko 40 posto, stiže iz Afganistana, a da ostali migranti dolaze iz Sirije, Maroka, Burundija i Pakistana, i da najviše migranata dolazi iz pravca Sjeverne Makedonije i Bugarske.

Vučić je rekao da je memorandumom predviđeno da bude raspoređeno mnogo više policajaca na granici Srbije i Sjeverne Makedonije.

Rekao je da je dogovoreno da se uključi i značajna oprema, odnosno automobili sa termovizijskim kamerama, i da time želi da se postigne da se "odbrambena linija" pomjeri na jug.

On je naveo da građani na sjeveru Srbije imaju "velike probleme", da su zbog migranata ugroženi "disciplinovani, odgovorni i dobri ljudi" jer Mađarska želi da zaštiti sebe, pa migranti onda ostaju na teritoriji Srbije.

Naveo je da pomjeranjem "odbrambene linije" na jug Srbija štiti ne samo Austriju i Mađarsku već i Evropu, ali da štiti i sebe.

"Kako to ne želi nijedna druga zemlja, ni mi ne želimo da budemo parking za ilegalne migrante, iako smo prema izbeglicama i onima kojima je teško uvek imali razumevanja i pokazivali solidarnost", rekao je Vučić.

Dodao je da se Srbija usaglasila sa viznom politikom EU i istakao da je sa partnerima iz Mađarske i Austrije dogovoreno da te dvije zemlje novčano pomognu Srbiji oko troškova za avione za povratak migranata u njihove zemlje, kada oni nemaju uslove za dobijanje azila.

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je ta zemlja u posebnoj situaciji jer s jedne strane u nju dolaze izbjeglice iz Ukrajine, a sa druge strane migranti iz Srbije.

Orban je istakao da je da je jedini način da se migracije spriječe da se migrantima jasno pošalje poruka da "preko naših granica nema prelaska".

Naveo je da je Mađarska ove godine u saradnji sa Srbijom spriječila 250.000 pokušaja ilegalnih prelazaka granice i istakao da to znači da migranata ima sve više i da su "sve agresivniji, jer krijumčari ljudi koriste oružje".

"Ključna zemlja evropske bezbjednosti je Srbija, jer ako Srbija brani svoje granice onda brani i Mađarsku i Austriju i cijelu EU", rekao je Orban.

On je zaključio da bi bilo lakše da se granice EU brane kada bi Srbija već bila u EU i da se Mađarska zalaže za punopravno članstvo Srbije u EU.

Austrijski kancelar Karl Nehamer rekao je da će na zaštiti granica biti angažovano dodatnih 100 policajaca, uz tehničku podrška u vidu termovizijskih kamera, dronova i vozila.

On je istakao da se to mora učiniti jer je sistem azila EU doživio "neuspjeh" i da se došlo do tačke kada pojedinačne države EU bivaju primorane da nalaze nove vidove saradnje, van onoga što je moguće u EU.

Nehamer se zahvalio Vučiću što se založio da "azilantski turizam bude okončan", prije svega kada je riječ o građanima Indije i Tunisa.

Nehamer se Vučiću zahvalio i zato što je "brige Austrije ozbiljno shvatio" i naveo da je Austrija među zemljama sa najviše tražilaca azila jer je od početka godine podnijeto 96.000 zahtjeva, a da će ih do kraja godine biti više od 100.000.