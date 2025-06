Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, uoči 31. godišnjice sloma odbrane toga grada, položene su ruže i zapaljene svijeće na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila.

Ruže su položili i svijeće zapalili članovi porodica ubijenih i nestalih branitelja i civila.

Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir podsjetila je da su na Memorijalnom groblju u Vukovaru ukopani hrvatski branitelji i civili koji su poginuli 1991. godine.

"Koji su ubijeni u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Danas, uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, na stradanje Vukovara, mi stavljamo ruže i cvijeće na sve grobove kako bi svima njima odali počast. Sutra će mnogi donijeti cvijeće na grobove najmilijih, a neki grobovi će ostati bez cvijeća jer više nemaju svojih srodnika. Cijele porodice su izumrle", izjavila je Alvir.

Kako je kazala, oni kao Udruga, iz tog razloga, dugi niz godina to rade.

"A isto tako i kako bi omogućili porodicama koje tragaju za najmilijim, da barem postave ružu ili cvijet na nečiji drugi grob ako već nemaju mjesto gdje će ih staviti za svoga sina, muža, oca, majku, brata", naglasila je Alvir.

Kako je kazala, na groblju se nalazi više od 1.000 grobova.

Među onima koji su danas polagali ruže i svijeće na grobove ubijenih branitelja i civila u Vukovaru bila je i Marija Živković (71).

"Danas polažemo ruže i palimo svijeće za naše poginule i ubijene. I moj sin Goran je ubijen na Ovčari, još ga nismo našli. U trenutku smrti imao je 22 godine. Odveden je iz bolnice kao i drugi što su završili na Ovčari", ispričala je Živković.

Za nju, kao i za sve porodice koje su izgubile nekoga 1991. godine u Vukovaru, ovo su teški i stresni dani.

"Ne znamo kako to preživljavamo. I sama se to pitam. To se nikada ne može zaboraviti, legneš i ustaješ s mišlju na njega. Jednostavno ti fali. i drugi sin je bio u logoru devet mjeseci, ali hvala Bogu živ je. I ja sam bila zarobljena", ispričala je Živković.

U Vukovaru se traga za još više od 380 nestalih.

"Ja sam vjernik. Ja sam, radi sebe, radi svog mira, oprostila onome ko je ubio mog sina. Ne osjećam mržnju. Tu se još uvijek ignoriše i sve hrvatsko i onih koji tu žive. Ti to vidiš. Odvojeno je sve od vrtića, kafića, škola. Ne može to biti isto", dodala je Živković.

Iz masovne grobnice na Memorijalnom groblju 1998. ekshumirani su posmrtni ostaci 938 žrtava agresije na Vukovar, a na tom je mjestu postavljeno 938 bijelih mramornih križeva.

Dan sjećanja na žrtve Vukovara obilježava se svake godine u znak sjećanja na pad grada 18. novembra 1991. pod kontrolu okupacionih snaga srpskih paravojnih formacija i tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Opsada i bitka za Vukovar trajala je tri mjeseca, od 24. augusta do 18. novembra 1991. godine. Grad, koji je do pada u ruke JNA pretvoren u ruševinu, branilo je blizu 1.800 pripadnika hrvatskih snaga. Linija odbrane bila je duga deset kilometara.

U bitkama je poginulo između 2.900 i 3.600 ljudi. Prema podacima vukovarske bolnice, stradala su 1.624 civila i pripadnika Hrvatske vojske, a ranjeno je 1.219 osoba. Više od 22.000 prijeratnih stanovnika ostalo je bez svojih domova i protjerano je.