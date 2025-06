Predsjednik “Merhameta” Kenan Vrbanjac kazao je kako Huseinović ne dozvoljava da se zaboravi ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini i hrabro brani sve ono što Bošnjaci ne smiju zaboraviti.

Podsjetio je kako je Huseinović jednoglasno izabran za dobitnika nagrade koju dobijaju pojedinci i institucije koje su od velikog značaja za BiH i Bošnjake.

”Ono što je veoma bitno i što me raduje, Avdo se hrabro trznuo da govori istinu i samo istinu i da ne da onome što se desilo u neposrednoj prošlosti da ode u zaborav. To je veoma bitno za naše mlađe generacije, s obzirom na to da smo svjedoci da se historija ponavljala u BiH, a Avdo svojim djelima, životom, nastojanjem želi da to nikad ne ode u zaborav. Iako ima i prijetnji, Avdo hrabro korača“, kazao je Vrbanjac.

Laureat Avdo Huseinović je kazao kako je počastvovan ovom nagradom. “Svaka nagrada ima važnost. Svaka nagrada je dodatna obaveza da čovjek u danima i godinama koje dolaze bude istrajniji, možda ode i korak dalje od svega onoga što je dosad radio i zbog čega je dobio tu nagradu koju je dobio. Pogotovo ona ima značaj kad znamo ko su ljudi koji su je dobili prije mene“, kazao je Huseinović.

Prvu nagradu ove fondacije dobio je prvi predsjednik države BiH Alija Izetbegović, a do danas je priznanje dodijeljeno književnicima, umjetnicima, sportistima i drugim istaknutim ličnostima.

Huseinović je dodao kako nagrada dođe kao “dobar atest da to što ste sa svojim timom godinama radili – neko to prati i vrednuje”.

Podsjetio je kako je ove godine bilo nekoliko premijera dokumentarnih filmova, te najavio premijeru dokumentarnog filma “Zmaj od Bosne“, o Husein-kapetanu Gradaščeviću i pokretu za autonomiju Bosne 1831-1832.

Vakif Muradif Ćato je kazao kako ova nagrada, ne samo danas, nego uvijek znači mnogo.

”Kada sam se odricao novca koji sam imao, to sam učinio radi toga da 'Merhamet' ne samo da pomaže sirotinji, nego i da dijeli nagrade. Mislim da je to jedinstven slučaj da jedna organizacija kao što je humanitarna organizacija 'Merhamet' dodjeljuje i nagrade, a ne samo da pomaže“, kazao je Ćato.

Nagradu Huseinoviću uručili su predsjednik “Merhameta“ Kenan Vrbanjac i vakif Muradif Ćato, a ceremoniji su prisustvovali predstavnici regionalnih odbora ove dobrotvorne organizacije, nevladinih organizacija, te bh. zvaničnika i predstavnika diplomatskog kora.

Novinar i publicista Avdo Huseinović je rođen 25. novembra 1973. godine u Sarajevu. Godinama je saradnik poznatih časopisa u zemlji i regionu, kao i u bh. dijaspori. Putem istraživačkog rada uključen je u otkrivanje i borbu za procesuiranje ratnih zločinaca, tokom genocida nad Bošnjacima 1992-1995.

Do sada je objavio knjige: ”Dželati naroda mog” (2009), ”Naser od Gazimestana do Haga i nazad” (2013), ”Stazama bosanskih vitezova“ (2014) i ”Dan D ili slučaj Dobrovoljačka” (2017).

Autor je više od 20 dokumentarnih filmova, među kojima su: “Vanzemaljci iznad Sarajeva“ (2008), ”Daleko je Tuzla“ (2010), ”Bosna ili smrt“ (2011), ”A bili su samo djeca“ (2012), ”Na Drini krvavi Višegrad, prijedorska polja smrti, logori smrti” (2014), ”Herceg Bosna, zločin i kazna” (2015), ”Operacija Sana 95 - nedovršena pobjeda“ (2015), ”Bošnjaci, genocid u kontinuitetu” (2016), ”Prvi mart - Put u nezavisnost“ (2017), “Usporeni genocid“, "Ubijeni prirodnom smrću” (oba 2021), “Postupi po naređenju - dželati u plavom“ (2022) i “Ovamo daleko: Atentat na Bosnu“ (2022).