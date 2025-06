Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma, naglasio je da posetioce u tri sajamska dana, pored turističke ponude, očekuje paleta gastronomskih ponuda, poslovni susreti, predavanja, kao i prilika za susret s poslodavcima za one koji traže posao u turističkom sektoru.

Nakon dve godine obeležene pandemijom koronavirusa, koja je najviše pogodila sektor turizma, ova godina postala je prekretnica što se tiče oživljavanja turizma, putovanja i posete različitih turističkih destinacija, ali i obogaćivanja turističke ponude, istaknuto je na svečanoj ceremoniji otvaranja 53. turističke sajamske manifestacije u Novom Sadu, koju su zajednički otvorili Husein Memić, ministar turizma i omladine u Vladi Srbije, Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada i Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma.

Cvetković je naglasio da posetioce u tri sajamska dana, pored izuzetne turističke ponude, očekuje paleta gastronomskih ponuda, poslovni susreti, predavanja, takmičenja, prezentacije, poklon-igre, brojne promocije, šampionski pehari za najbolje, kao i jedinstvena prilika za susret s poslodavcima za one koji traže posao u turističkom sektoru.

„Dugoročni cilj sajma jeste da postane centralno mesto receptivnog turizma u regionu“, naglasio je Cvetković.

Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, zemlje partnera ovogodišnjeg Sajma turizma, rekao je da je njegova želja da se tokom ove sajamske manifestacije dodatno osnaže veze u svim segmentima ekonomije i turizma. „Ovaj sajam doživljavam kao mesto na kome ćemo razmeniti naše stavove, iskustva i pronaći modele daljeg osnaživanja turizma i naših ekonomija. Takođe, očekujem da ćemo razraditi modele zajedničkog nastupa ka udaljenim tržištima koja predstavljaju veliki potencijal… Dakle, ključ je u partnerstvu, koordinaciji i povezivanju“, naveo je Đurović.

On je rekao da je protekla letnja sezona u Crnoj Gori bila izuzetna, ali da ta zemlja poseduje i turističke sadržaje za celu godinu, poput planina, ruralnog turizma, kongresnog i avanturističkog turizma, uz bogato kulturno nasleđe.

„Želimo da pošaljemo poruku da Crna Gora ima šta da ponudi svih 365 dana u godini“, rekao je Đurović, uz poruku: „Čekamo vas u Crnoj Gori“.

Ministar Memić je istakao izuzetne rezultate u oblasti turizma u ovoj godini koji su bolji od rezultata pre pandemije iz 2019. godine. On je izneo podatak Republičkog zavoda za statistiku da je do sada već registrovano 9,3 miliona noćenja, što je za 18 posto više u odnosu na 2019. godinu. „Što se tiče broja dolazaka turista u prvih devet meseci ove godine u Srbiju, on je na 2,5 miliona, što je za 2 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče deviznog priliva, od januara do septembra ove godine, on je 1,5 milijardi evra, a kada uzmemo u obzir da je u rekordnoj 2019. godini na nivou 12 meseci bio 1,6 milijardi, sigurno ćemo se i na kraju ove godine radovati imati rekordan devizni priliv ostvaren od turizma“, kazao je Memić.

On je najavio da će 2023. godine biti razvojna godina kada je u pitanju turistička infrastruktura, uz očekivanje da će u Srbiji rezultati u turizmu i dalje biti izuzetni uprkos ekonomskoj krizi i ratovima.

Pored turističke ponude Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, kao domaćina sajamske manifestacije, predstavljene su i brojne turističke destinacije iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Turkiye, Rumunije, Kipra, Bugarske…

Među izlagačima iz BiH, tu su štandovi Trebinja, Nacionalnog parka Una, Istočnog Sarajeva sa turističkom ponudom Jahorine, dok će sutra na štandu Turističke organizacije Vojvodine biti predstavljena objedinjena turistička ponuda regiona pod radnim naslovom „Region ljubavi“, gde će uz domaće izlagače nastupiti i gosti.

U okviru ovogodišnje manifestacije, za posetioce su obezbeđeni sajamski popusti, aranžmani za zimovanja, letovanja, stručni skupovi, ali i brojni pokloni koje su obezbedili izlagači na Sajmu turizma.