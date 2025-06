Istraživači su složni oko toga da je način života snažno povezan s rizikom od dobijanja ovog oblika raka. Međutim, nedostajali su jasni dokazi o tome da li odstupanje od nezdravih navika u odrasloj dobi može smanjiti rizik, rekao je Edoardo Botteri, istraživač u Norveškom registru za rak.

On je jedan od istraživača uključenih u novu studiju koja je objavljena u naučnom časopisu "American Journal of Gastroenterology".

Pušenje i malo vježbanja“Znamo da loše navike, poput pušenja, umjerenog do mnogo konzumiranja alkohola i neaktivnost imaju veliki utjecaj na rizik od dobijanja kolorektalnog karcinoma (raka debelog crijeva)”, rekao je Botteri.

Ipak, kako je dodao, ne postoji čvrsta naučna osnova za preporuke da ljudi mijenjaju način života kako bi smanjili rizik od raka debelog crijeva.

"Ove preporuke su spekulativne, zasnovane na istraživanju koje kaže da loše navike povećavaju šanse za rak debelog crijeva", rekao je Botteri, napominjući da se nova studija bavi upravo ovim nedostatkom.

Kada ste u 60-im godinama, možda tada ljudi pomisle da je prekasno za promjenu stila života, rekao je Botteri, ističući da nova studija pokazuje da se ipak isplati uložiti trud.

Odgovori na dvije anketeIstraživači su u najnovijem istraživanju koristili podatke iz velike studije pod nazivom European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) – Evropsko prospektivno istraživanje raka i ishrane. Skup podataka je ranije korišten u nekoliko studija u kojima su istraživači ispitivali povezanost između načina života i raka.

Ovoga puta istraživači su odabrali učesnike koji su odgovorili na pitanja iz dvije ankete koje su se bavile s nekoliko faktora životnog stila. To je rezultiralo podgrupom od skoro 300.000 Evropljana, a učesnici su bili starosti između 35 i 70 godina.

Zdravstvena skalaOva dva istraživanja sprovedena su u razmaku od otprilike šest godina. Istraživači su tako mogli da istraže da li promjene u životnom stilu ispitanika između prve i druge ankete imaju nešto čime bi se mogao pojasniti rizik od raka debelog crijeva.

Upitnik je uključivao pitanja o četiri faktora načina života: konzumiranju alkohola, pušačkom statusu, BMI – indeksu tjelesne mase i fizičkoj aktivnosti. Istraživači su napravili indeks zdravlja zasnovan na ova četiri faktora.

Male promjene su imale efektaUkupno 2.799 učesnika razvilo je kolorektalni karcinom u roku od osam godina nakon završetka drugog istraživanja.

Istraživači su otkrili da samo poboljšanje načina života za jednu tačku između prve i druge ankete ima utjecaj na rizik od raka debelog crijeva.

Smanjen rizikU drugoj analizi istraživači su podijelili grupu od 300.000 na tri: one koji su imali loš način života, one koji su imali prosječan način života i one koji su imali dobar način života.

Oni koji su dobro počeli, ali čiji se način života znatno pogoršao, imali su 34 posto veći rizik da kasnije imaju rak debelog crijeva. Ovo se desilo u poređenju sa učesnicima koji su vodili zdrav način života.

Vrijedi napomenuti da rizik od obolijevanja od raka debelog crijeva uopće nije visok. Činjenica da su ljudi imali 34 posto veći rizik ne znači da je svaki treći u grupi dobio rak debelog crijeva. Ali oni su imali veći rizik u odnosu na ljude koji su vodili zdrav način života.

S druge strane, oni koji su započeli u najnezdravijoj grupi, ali su završili u najzdravijoj grupi do druge ankete, imali su 23 posto manji rizik da obole od raka debelog crijeva. Ovo je upoređeno sa ljudima koji su zadržali svoje nezdrave navike.

Istraživači su također uočili da su oni koji su od početka bili najzdraviji i takvi i dalje ostali imali najmanji rizik od raka debelog crijeva. Međutim, to je pomoglo ljudima da poboljšaju svoj životni stil.

Botteri ističe da je ovo opservacijska studija, te da istraživači nisu proveli eksperiment već su koristili podatke o populaciji i ankete. To znači da nisu bili u stanju analizirati sve faktore koji su mogli utjecati na rezultate.

Ipak, istraživači vjeruju da studija podržava preporuke da ljudi poboljšaju životni stil i da sugeriše da je veoma korisno uvesti zdrave životne promjene.

"Glavna poruka je da čak i ako ste srednjih godina, još uvijek imate vremena da poboljšate svoj životni stil ili da održite dobar način života kako biste smanjili rizik od raka debelog crijeva", rekao je Botteri u studiji.