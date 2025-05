Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi bilo "sjajno" za Rusiju i Ukrajinu da održe pregovore o prekidu vatre u Vatikanu.

"Mislim da bi bilo sjajno da se to održi u Vatikanu. Možda bi to imalo dodatni značaj", rekao je Trump novinarima na događaju u Bijeloj kući.

"Mislim da bi to možda bilo korisno. Postoji ogromna gorčina, ljutnja, i mislim da bi to možda moglo pomoći dijelu te ljutnje. Dakle, održavanje razgovora u Vatikanu bi bilo - u Rimu - bilo vrlo, mislim da bi to bila odlična ideja", rekao je.

Ranije u ponedjeljak, Trump je održao dvosatni telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o naporima za postizanje prekida vatre u ratu u Ukrajini.

Trump je rekao da vjeruje da Putin želi zaustaviti rat.

"Razgovarao sam s njim o tome. Rekao sam: 'Kada ćemo okončati ovo, Vladimire?'... Rekao sam: 'Kada ćemo okončati ovo krvoproliće, ovo krvoproliće?' To je krvoproliće, i vjerujem da ga želi okončati", rekao je.

Govoreći o svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom, Trump je rekao da je on "jaka osoba".

"Zelenski, snažan momak, i nije najlakša osoba za saradnju, ali mislim da želi da prestane", dodao je.