Ovu namjeru im olakšava „mjenjaža“ koja se u Nišu na istom mjestu već mjesecima održava svakog dana, čak i po kiši.

Na uglu ulice Blagoja Parovića i Bulevara Nemanjića nalazi se stotinjak ljudi - od školaraca koji lijepe svoj prvi album i tako stvaraju uspomene do iskusnijih koje je groznica popunjavanja čuvenih Paninijevih albuma zahvatila prije više decenija.

Roditelji dovode djecu na "mjenjažu"

"Meni fali malo sličica, još samo 19 komada. Došao sam da se mijenjam, jer je ovdje glavna 'mjenjaža' u gradu. Volim da igram fudbal i igram ga stalno s drugarima. To mi je omiljeni sport, ali volim i sličice", rekao je desetogodišnji Petar Lazić.

S drugog kraja grada došao je autobusom sam, uz dogovor s roditeljima koji su potom došli autom da ga vrate kući. Međutim, strpljivo su čekali s njegovom mlađom sestrom da Petar pregleda tuđe gomile duplikata i na kraju dana stigao je do toga da na njegovom spisku ostane samo pet neprecrtanih brojeva. Zna da njihovo traženje može potrajati, ali ga to ne obeshrabruje.

Nekoliko primjeraka koji su nedostajali pronašao je u kolekciji vršnjaka Novaka Tošića. Njih dvojica su spiskove i svežnjeve sličica postavili na haubu parkiranog automobila i pažljivo naglas čitali opis sličice - broj uz naziv reprezentacije, red po red.

"Sakupio sam oko 50 sličica, danas sam pronašao još 30. Mnogo sam bio sretan kada sam našao jednu koja mi je dugo falila, a to je Mbappe", rekao je Novak koji je došao s mamom.

Najviše se raduje kada "izvuče" bilo kojeg srpskog reprezentativca ili sličicu koja nedostaje većini sakupljača, a takav je slučaj, kazao je, s Messijem.

S dvojicom mališana duplikate je razmjenjivao i Saša koji je ovdje svratio poslije kupovine kućnih namirnica da bi potražio sličice za svog devetogodišnjeg sina. Prvi album, posvećen jugoslovenskim fudbalerima, popunio je prije 45 godina, pa se prisjeća i "tapkanja" koje je, primjećuje, danas izgubilo na popularnosti.

"Od svjetskih prvenstava sakupio sam Argentinu 1978, Španiju poslije toga 1982. i još neke, više se i ne sjećam. Ovo sad je sasvim druga priča, ovo je zato što je moj klinac krenuo da sakuplja pa je shvatio da mu je mjenjaža malo dosadna, dugo se stoji, on nema strpljenja i eto mene ovdje", pričao je Saša.

Povratak u djetinjstvoAtmosfera na "mjenjaži" podsjeća ga na djetinjstvo i ushićenje koje nastaje kada u moru duplikata pronađe onu pravu.

"Zabavno je to druženje s ljudima, ono što su mnogi mladi sad zaboravili. Ovdje vidite mnogo srednjovječnih ljudi koji su poprilično raspoloženi zbog ovoga, zato što je to dio našeg djetinjstva i sada pokušavamo da to prenesemo na svoju djecu. Suština je druženje, ne samo kolekcionarstvo", priča Saša.

Ključno je strpljenje, a to je ono što, kako smatra, nedostaje "internetskoj generaciji" današnjice.

Za one kojima je bliskiji virtuelni svijet postoji i digitalni album koji je "lansiran" pred prvenstvo u Južnoj Africi 2010, a može se čuvati i popunjavati besplatno - na pametnom telefonu ili računaru. Aplikacija svakog dana poklanja dvije digitalne kesice s po pet sličica, koje u realnosti koštaju po devedeset dinara.

"Taj elektronski album je dobar za ljude koji nemaju sredstava da kupuju sličice jer ovo je, bez obzira što je hobi, poprilično skupo. Treba vam negdje, ja mislim, između 11.000 (94 eura) i 13.000 dinara (111 eura) da popunite cijeli album, što je za naše uslove prilično visoka cijena. Zato je 'mjenjaža' tako popularna", pojasnio je Saša.

Ekonomska računicaOni koji ovdje dolaze svakodnevno kažu da prikupiti svih 638 sličica fudbalera i grbova 32 reprezentacije nije nimalo lako. Nada da će pronaći baš one koje nemaju ne napušta ih satima.

"Evo, čak i kiša pada, ali ljudi su došli. Nisam očekivao. Pošao sam do prodavnice, ali sličice uvijek imam kod sebe i onda, ‘ajde, kad sam već tu, da vidimo šta ima. Znači, to je vid zabave dobrim dijelom i jednim dijelom se isplati, jednostavno, zbog samih cijena", kazao je Saša.

Osim razmjenom na ulici, u školi, pa čak i na poslu, do sličica koje nedostaju dolazi se i preko interneta. Stranice za male oglase i grupe na društvenim mrežama prepune su ponuda. Za rjeđe primjerke, koji važe za prave dragocjenosti, ne praktikuje se pravilo "sličica za sličicu", već se za njih traži više desetina drugih ili novac.

Pomama za sličicama najveća je u vrijeme trajanja prvenstva koje je u Kataru počelo u nedjelju utakmicom između domaćina i Ekvadora i trajat će do 18. decembra ove godine.