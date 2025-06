Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, najavio je u ponedjeljak da će se u večernjim časovima sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova koje će zamoliti da sačuvaju mir.

Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu komentarisao današnje razgovore u Briselu sa predstavnicima Kosova i Evropske unije, navodeći da je ponosan na činjenicu što je delegacija Srbije došla sa jasnom i nedvosmislenom namjerom da razgovara i da se dogovara. Naglasio je da su dali sve od sebe.

Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastali su se danas u Briselu s visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost Josepom Borrellom. Održani su sastanci u okviru dijaloga Prištine i Beograda, na koje je pozvala EU zbog krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu. Borrell se u Briselu prvo sastao s Kurtijem, pa s Vučićem, a nakon odvojenih susreta uslijedio je zajednički, trilateralni sastanak između EU-a, Srbije i Kosova.

"Danas sam potvrdio u više navrata u razgovoru sa visokim predstavnikom i gospodinom Miroslavom Lajčakom da Srbija nema problem sa KS tablicama. Da je Srbija spremna da prihvati KS tablice za Srbe na celoj teritoriji Kosova i Metohije. U više navrata sam to ponovio. Me moramo da imamo KM tablice, dovoljno je da imamo statusno neutralne KS tablice. Međutim na to je druga strana reagovala veoma negativno govoreći da je UNMIK davna prošlost Kosova, te da je presudom Međunarodnog suda pravde potvrđeno da ta nezavisnost nije nelegalna, da imaju pravo u skladu sa tim da izvlače pravne konsekvence koje apsolutno ne stoje", pojasnio je Vučić.

Istakao je da je govorio da mogu da razgovaraju o svemu ali da postoje stvari koje moraju da se urade.

"Moramo da implementiramo ono što je već potpisano i što se nalazi u pravnom prometu, što je na snazi. Kada to kažete odjednom vidite svu suštinu problema", rekao je Vučić i dodao da je suština problema što pokušavaju da im kažu "možda ćete jednog dana i da dobijete zajednicu, ali tek kada prihvatite nezavisnost Kosova", kazao je srbijanski predsjednik.

Podsjetio je da je Zajednica srpskih opština produkt Briselskog sporazuma.

Istakao je da nema potrebe za ograničavanje trajanja pregovora navodeći da je bolje da 100 godina razgovaraju nego da se jedan dan sukobljavaju.

Vučić je rekao da je prihvatio Borrellov predlog da Beograd ne izdaje nove KM tablice, a da Priština ne primenjuje kazne za vlasnike vozila sa srbijanskim registarskim tablicama. Istakao je da je očigledno da je neko drugi želio sukobe i da to planira već mjesecima zbog čega nije čudo da je večeras sve što postoji od specijalne policije u Prištini poslato na četiri destinacije.

"Ono što za nas jeste problem jeste što Srbi dovoljno dobro znaju da nije njihova obaveza da plaćaju harač koji nije propisan ni jednim zakonom, aktom koji bi se na njih odnosi. Postoji ogroman bes kod srpskog stanovništva na KiM-u", naglasio je Vučić.

Najavio je da će Srbe s Kosova tokom večerašnjeg sastanka zamoliti da izbjegavaju sukobe do krajnje granice i da pokažu da ni jednog sekunda ne žele sukobe.

Ponovio je da će Srbija poštovati zahtjev Borrella, a da od sutra predstoji težak period i mnogo besanih noći, te da moraju da budu zabrinuti, ali da nema razloga za paniku.

"Još jedanput molim međunarodnu zajednicu i zapadne sile koje imaju uticaj na Prištinu da pokušaju da ga iskoriste i pokušaju da utiču na gospodina Kurtija i druge u Prištini i da nam pomognu da svi zajedno sačuvamo mir", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija insistira na tome da se mora implementirati ono što je već potpisano.

Kurti je danas nakon sastanaka rekao da je prijedlog Evropske unije da Kosovo suspenduje kažnjavanje i nastavi samo sa izdavanjem ukora, neprihvatljiv ako nije praćen onim za šta su pozvani, odnosno dogovorom da se hitno obavežu na konačni sporazum za punu normalizaciju odnosa.

Borrell je na konferenciji za novinare nakon sastanaka kazao da je Vučić prihvatio prijedlog EU-a, a da Kurti nije navodeći da će informisati zemlje članice i partnere o ponašanju strana u ovim razgovorima i o nedostatku poštovanja prema međunarodnim pravnim obavezama, napominjući da se to prije svega odnosi na Kosovo.