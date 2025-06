Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret.

Prema očekivanju, dvoboj jednog od glavnih favorita za svjetski naslov Argentine i jedne od najslabijih reprezentacija na svjetskoj smotri Saudijske Arabije u prvom je poluvremenu nalikovao na igru "mačke i miša". Igralo se praktički samo na polovici terena koja je pripadala azijskoj reprezentaciji, a Argentina je i povela u ranoj fazi utakmice.

Abdulhamid je rukama držao Paredesa u svom kaznenom prostoru, a slovenski sudac Vinčič je nakon intervencije VAR-a pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca u 10. minuti bio je argentinski kapetan Messi.

Do kraja prvog poluvremena Argentina je još tri puta tresla mrežu Saudijske Arabije, jednom Messi, a dva puta Lautaro, no svi ti golovi poništeni su zbog zaleđa. U prva dva navrata centimetri su odlučivali o tome da Argentina ne poveća prednost, dok je u trećem navratu Lautaro bio oko metar iza zadnje linije obrane Saudijaca.

Nastavak utakmice krenuo je potpuno neočekivano i Saudijska Arabija je u prvih osam minuta ostvarila potpuni preokret. U 48. minuti Al-Buraikan je sjajnom okomitom loptom "rasparao" argentinsku obranu, loptu je u kaznenom prostoru prihvatio Al-Shehri koji je potom izbjegao blok Romera i pogodio sam donji lijevi kut nemoćnog Martineza.

Samo pet minuta potom Al-Dawsari je fenomentalnim udarcem pogodio gornji lijevi kut Martineza za prednost Saudijske Arabije. Argentinci nisu dobro očistili jedan centaršut, Al-Dawsari je prihvatio loptu na rubu kaznenog prostora i potom si s dva driblinga stvorio prostor za neobranjivi udarac.

Argentinski izbornik Lionel Scaloni u 59. minuti napravio je tri izmjene i na teren uveo Lisandra Martineza, Enza Fernadeza i Juliana Alvareza, no to nije donijelo do nikakvih poboljšanja u dekadentnoj igri njegove momčadi.

U 63. minuti zaprijetio je Lautaro, njegov je udarac na putu prema golu pogodio Tagliafica i promijenio smjer, ali je Al-Owais sjajnom reakcijom spasio svoju mrežu.

Iako je Argentina preselila igru na saudijsku polovicu rijetko je prijetila Al-Owaisu, tek je Messi u 84. minuti uputio udarac glavom, ali ravno u ruke saudijskog vratara. Posljednju priliku za barem bod Argentine nije iskoristio Alvarez, njegov udarac glavom u 11. minuti nadoknade još je jednom paradom zaustavio Al-Owais.

Saudijskoj Arabiji ovo je šesti nastup na svjetskim prvenstvima i četvrta pobjeda, ali daleko najveća u povijesti. Dosada su pobjeđivali Maroko, Belgiju (obje 1994. u SAD-u) te Egipat (2018. u Rusiji).

Ovim porazom prekinut je niz od 36 utakmica Argentine bez neuspjeha čime su "gauči" propustili izjednačiti svjetski rekord Italije od 37 uzastopnih utakmica bez poraza. U skupini C još igraju Meksiko i Poljska koji će svoj susret 1. kola igrati od 17 sati.