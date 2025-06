Predstavnici institucija Srbije i Azerbejdžana potpisali su i niz sporazuma u različitim oblastima.

Sporazum o readmisiji u ime Vlada Srbije i Azerbejdžana potpisali su ministri unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i Vilajet Ejvazov.

Potpisan je memorandum koji se tiče protokola o brodskoj straži između ministarstava saobraćaja dviju zemalja, kao i administrativni dogovor za sprovođenje sporazuma o socijalnoj zaštiti između ovih zemalja.

Potpisan je i memorandum o razumijevanju između Razvojne agencije Srbije i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i memorandum između Agencije za promociju izvoza investicija Azerbejdžana i Privredne komore Srbije.

Azerbejdžanski predsednik je dodao da se sa Srbijom vode razgovori i u vojno-tehničkoj sferi. Kako je rekao, predstavnici dve zemlje moraju češće da se sreću i najavio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiti Baku do kraja godine, a da će on još jednom doći u Beograd.

Alijev je govorio i o međunarodnom pravu i ukazao da se u međunarodnim forumima usvajaju brojna dokumenta, brojne deklaracije u kojima se traži povlačenje jermenskih trupa iz okupiranih delova Azerbejdžana, ali da problem nikada nije rešen.

"To pokazuje da odluke i rezolucije koje su donele međunarodne organizacije jesu selektivne. Nekada se rezolucije usvoje za dan, za nekoliko sati, a mi na primenu moramo da čekamo 27 godina", rekao je Alijev.

On je dodao, pošto se ništa ne dešava na osnovu deklaracija donetih u međunarodnim organizacijama, Azerbejdžan koristi svoje pravo iz Povelje ujedinjenih nacija - pravo na samoodbranu.

"Mi silom podržavamo naš teritorijalni integritet i mi obnavljamo objekte na oslobođenim teritorijama. Mi to gradimo iz pepela", rekao je Alijev.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je danas "malo toga od međunarodnog prava ostalo". On je ocenio da potpisivanjem izjave o osnivanju Saveta za strateško partnerstvo počinje novi nivo odnosa dve zemlje.

Vučić je rekao da su razgovarali o saradnji u oblasti energetike, jer je Azerbejdžan gasna sila, kao i da Srbija gleda kako da se priključi na kabl za transmisiju električne energije koji će ići do Evrope, kako bi osigurala energetsku bezbednost.

On je dodao i da je Alijev postao veoma popularan u Evropi.

"Za njega obično nisu imali vremena, sada sve vreme za Ilhama Alijeva imaju. Ja sam malo ljubomoran, mene zovu samo oko Kosova, samo kada neko treba da me lupi po glavi, a njega zovu jer ga vole. Nije se on promenio, on je samo čuvao svoju zemlju, a samo neka neki drugi razmisle jesu li se oni možda menjali", rekao je Vučić.

On je dodao da se nada da će rukovodstvo Srbije čuvati svoju zemlju makar upola uspešno kako je Alijev čuvao Azerbejdžan.