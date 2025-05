Komšić u NATO-u: Situacija nakon presude Dodiku direktna prijetnja sigurnosti BiH i regije

O presudi ne može biti pregovora, to je "pitanje za domaće pravosudne i policijske institucije, koje to moraju same riješiti i čemu im eventualnu asistenciju mogu pružiti snage EUFOR-a i NATO-a, poručio član Predsjedništva BiH.