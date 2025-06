Odbor za dijalog Memorijalnog centra Srebrenica je u prethodna dva dana posjetio memorijale žrtvama iz Drugog svjetskog rata u Jasenovcu i Uštici i žrtvama Domovinskog rata u Vukovaru.

Članovi i članice Odbora za dijalog su imali priliku, uz profesionalno vodstvo svih memorijala, obići muzejske postavke, spomenike i mjesta stradanja na kojima su odali počast civilnim žrtvama ratova u Hrvatskoj.

"Kao dio Odbora za dijalog Memorijalnog centra Srebrenica posjetili smo Vukovar, Jasenovac i Ušticu. Posjete mjestima masovnih stradanja nevinih ljudi uvijek nam probude i sjećanja na naše ubijene u genocidu. Razmjere zločina u Jasenovcu, Ovčari, Vukovaru, sve to nas samo podsjeća na okrutnost koju smo i same iskusile, ne tako davno. Žrtve su žrtve i to nikad ne smijemo zaboraviti. Zločin ne zastarijeva, ni onaj iz Drugog svjetskog rata niti onaj devedesetih godina. Iz svih zločina u našoj zemlji i susjednoj Hrvatskoj smo dosad trebali naučiti da spriječimo svaki budući, ali, nažalost, zločinci nisu. Moramo se boriti onako kako možemo, kulturom sjećanja i odavanjem počasti žrtvama svih vjera i nacija koji su okrutno ubijeni u nečije ime", poručile su predstavnice udruženja majki i žena Srebrenice i Bratunca.

Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva La Benevolencija i član Odbora za dijalog, rekao je da je posjeta Jasenovcu, Uštici i Vukovaru od iznimnog značaja za kulturu sjećanja i borbe da se zločini ovakvih razmjera nikad više ne ponove, kao i borba protiv same relativizacije.

"Slušajući svjedočenja onih koji su branili Vukovar, doktora koji su našli izvanrednu snagu da pomognu okupiranom stanovništvu Vukovara, ne mogu, a da se ne pitam koji su motivi predsjednika Republike Hrvatske u relativizaciji genocida u Srebrenici. Posebno jer su mnogi Vukovarci s kojima smo razgovarali povukli paralelu između zla koje je zadesilo Hrvatsku sa zlom koje se desilo u BiH, posebno u Srebrenici", poručio je Andrle.

Spomen područje Jasenovac je posvećeno memorializaciji žrtava zloglasnog logora Jasenovac gdje su žrtve ubijane zbog svoje rasne, etničke, vjerske i svake druge pripadnosti koja je smatrana "nepoželjnom" od NDH.

U Jasenovcu su ubijani Srbi, Jevreji, Romi, politički protivnici NDH režima i sve druge grupe koje je tadašnja vlast željela iskorijeniti. Romski memorijalni centar u Uštici je posvećen memorijalizaciji romskih žrtava tokom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Nalazi se u neposrednoj blizini romskog groblja u Uštici, selu nedaleko od Jasenovca, gdje je do sada pronađena 21 masovna grobnica s tijelima ubijenih Roma od NDH.

"Danas smo s Majkama Srebrenice i članovima Memorijalnog centra Srebrenica posjetili Spomen područje Jasenovac koje čuva sjećanje na gotovo sto hiljada brutalno umorenih ljudi samo zato što su bili 'nepoćudni' ustaškom režimu. Gotovo potpunom uništenju židovske zajednice kao i srpske, romske treba dodati stradanje mnogih antifašista, komunista, sindikalista koji su se borili protiv ustaškog režima. Gledajući fotografije iskopavanja masovnih grobnica na ovom koncentracijskom kompleksu sve nas je potresla gotovo identična slika pronađenih grobnica iz srebreničkog genocida. Dirljivo je bilo gledati Majke Srebrenice kako su proučile Fatihu za sve jasenovačke žrtve s molitvom na usnama da se nikome više ne ponovi zlo koje se nama dogodilo", poručila je Štefica Galić, novinarka i članica Odbora za dijalog.

U okviru posjete Vukovaru, obišli su Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Mjesto sjećanja Vukovarska bolnica 1991, Spomen dom i masovnu grobnicu na Ovčari, te vukovarski vodotoranj. Ovom posjetom su odali počast hrvatskim žrtvama u Vukovaru iz 1991. godine kada je grad bio pod opsadom 87 dana od strane JNA i paravojnih snaga iz Srbije.

"Vukovar je simbol masovnog zločina i masovnog razaranja iz nedavne prošlosti, ali danas simbolizira i mjesto opstanka i prkosa. Zločini počinjeni u Vukovaru, nažalost, nisu bili dovoljna opomena onima koji su ih isplanirali i sproveli. Oni su na identičan način osmislili i činili zločine širom Hrvatske, a posebno tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine. Kulminacija tog zločinačkog procesa bio je genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje jula 1995. godine. Bez obzira na to što je na neki način naša svakodnevnica i naš život sjećanje na ratne zločine, ipak se u čovjeku probude jake emocije kada prolazi kroz naprimjer bolnicu u Vukovaru ili Ovčare", poručio je Muamer Džananović, član Odbora za dijalog.

Istakao je da suosjećaju s porodicama žrtava, a onima koji tragaju za nestalim žrtvama zločina u Vukovaru žele da pronađu svoje najmilije te da žrtve, ali i njihove porodice pronađu smiraj.

"Jedna od zajedničkih poruka jeste da želimo mir u regionu i u svijetu i da se prisjećamo kako bi opominjali sadašnje i buduće generacije da sve ono što se dešavalo u regionu devedesetih nije nikome donijelo ništa dobro. Naš dolazak, posebno što su u delegaciji i majke Srebrenice najbolji su pokazatelj koliko su naše namjere iskrene. Čini se da bi ključna stvar iz današnje perspektive bila da ovdje i na ovakva mjesta memorijalizacije zločina dođu današnji sljedbenici velikodržavnih ideja i izraze iskreno suosjećanje prema žrtvama, poklone im se i odustanu od bilo kakvih ideja nasilja i zločina, te se konačno okrenu politici koja će naša društva povesti u prosperitetniju budućnost", poručio je Džananović.

Memorijalni centar Srebrenica organizacijom ove posjete Odbora za dijalog želi podsjetiti javnost na posljedice genocida i zločina protiv čovječnosti na cijelo društvo, ali i na zajednice u kojima se takvi zločini čine, opominjući da se takva retorika i djelovanje moraju prepoznati i spriječiti u najranijim fazama.

Saradnjom i dijalogom s drugim memorijalima i predstavnicima porodica žrtava, Memorijalni centar Srebrenica komunicira činjenice o genocidu u Srebrenici, ali i naučene lekcije iz memorializacije žrtava genocida u Srebrenici, otvarajući prostor za dijalog na bazi činjenica i stvarajući prilike za izgradnju društva koje je spremno na suočavanje s prošlošću.

Odbor za dijalog Memorijalnog centra Srebrenica čine predstavnice udruženja porodica žrtava genocida u Srebrenici, predstavnici/e akademske zajednice u BiH, uposlenice Memorijalnog centra i aktivisti i aktivistice iz oblasti tranzicijske pravde. Misija Odbora za dijalog, koji je formiran ove godine radom na projektu "Istina, dijalog, budućnost" koji podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, jeste komemoriranje žrtava genocida u Srebrenici, i posjeta drugim memorijalima i mjestima stradanja civilnog stanovništva kako bi se odala počast žrtvama i opominjalo društvo na slične pojave u sadašnjosti.