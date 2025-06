Sigurnost je danas najosnovnija i najelementarnija potreba. Bez sigurnosti nema ni ekonomskog razvoja, niti međunarodnih investicija. Ulaganje u sigurnost i odbranu je investicija, a nikako trošak, poručeno je danas u Sarajevu povodom obilježavanja 17. godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Povodom godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ocijenjena je godina na izmaku, ali je ukazano i na probleme sa kojima se susreću u jedinoj legalnoj i legitimnoj vojnoj sili Bosne i Hercegovine.

Smatraju da, uvažavajući trenutnu situaciju u svijetu, rat Rusije i Ukrajine, krajnje je vrijeme da Oružane snage BiH dobiju adekvatan budžetski okvir.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić ocijenio je rad Oružanih snaga tokom 2022. godine.

"I na kraju ove godine, kao i prethodnom periodu, bez obzira na brojne poteškoće u radu, svi možemo biti vrlo zadovoljni i ponosni na pripadnike Oružanih snaga", rekao je Podžić.

Bataljonska borbena grupa lake pješadije (BGLP) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u septembru je uspješno završila provjeru tokom vježbi koje su održane na Manjači od 19. do 23. septembra.

Uspješnim završetkom ocjenjivanja, Oružane snage BiH od 2023. godine imat će jedinicu ranga ojačanog bataljona spremnu i raspoloživu u NATO bazenu snaga za buduće NATO vođene operacije širom svijeta, operacije podrške miru Evropske unije i Ujedinjenih nacija, kao i učešće u NATO vježbama.

"Posebno želim istaći najveći uspjeh u ovoj godini koji su ostvarile naše Oružane snage, a to je ocjena deklarisane borbene grupe lake pješadije na finalnom ocjenjivanju NEL 2 gdje su u potpunosti pokazali svoju spremnost i gdje smo doživjeli da 840 pripadnika Oružanih snaga BiH bude ocijenjeno odličnom ocjenom i bude proglašeno da je spremno za bazen snaga NATO-a za izvršenje budućih misija, učešća u vježbama...", podsjetio je Podžić.

Dotakao se i teškog perioda u protekle dvije, tri godine, od borbe sa pandemijom COVID-19 do ograničenih finansijskih sredstava.

"Najveći broj opreme dobili smo od naših prijatelja, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Turkiye... Jedan od naših glavnih ciljeva na kojim smo radili bilo je praćenje programa reformi. Imali smo oko 67 aktivnosti", pojasnio je Podžić.

Poručio je da je personal jedan od glavnih resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kako je kazao, tokom juna i jula je bio opterećen jer su imali povećan zahtjev pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za napuštanje Oružanih snaga BiH.

"Poduzimali smo mnoge mjere. Poboljšali smo standard naših vojnika i starješina. Ponovo imamo dobru zainteresovanost za službu u Oružanim snagama BiH. Ove godine smo primili preko 200 vojnika, 86 novih starješina. Na školovanju, u nama partnerski zemljama, imamo oko 200 starješina. To je glavni resurs koji moramo zadržati pod svaku cijenu. Što se tiče sredstava i tehnike, znate da ova država ne ispunjava svoje obaveze koje su još 2017. godine usvojene u Vijeću ministara, a to je da se u modernizaciju Oružanih snaga uloži negdje oko 500 miliona maraka. To ide jako sporo", rekao je Podžić.

Naglasio je da je nakon ruske agresije na Ukrajinu, kada su skoro sve zemlje Evropske unije i NATO saveze povećale svoje budžete za odbranu, očekivao da će to uraditi i Bosna i Hercegovina.

"I dalje tvrdi da će to nova vlast morati uraditi. Tvrdim da je ulaganje u sigurnost i odbranu investicija, a nikako trošak", poručio je Podžić.

Dodao je da imamo rat u Evropi, narušenu sigurnost u Evropi, sve zemlje su utrostučile budžet za odbranu, a BiH to nije uradila.

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnik Senad Mašović podsjetio je da su Oružane snage BiH jedina legalna i legitimna vojna sila Bosne i Hercegovine.

"I tokom 2022. godine, Oružane snage BiH su pokazale da su u svakom trenutku na raspolaganju svojim građanima. Tokom 2022. godine bit ćemo bogatiji za preko 600 pripadnika Oružanih snaga BiH. Moram nažalost reći da 2022. godina je obilježena sa neadekvatnim budžetskim finansiranjem za potrebe Oružanih snaga BiH. U kontinuitetu, Oružane snage BiH nemaju adekvatnu podršku kada je u pitanju proces modernizacije, unapređenja uslova za život i rad pripadnika Oružanih snaga BiH, ali i poboljašnja infrastrukture na lokacijama OSBiH. Mi to sami ne možemo postići, bez pomoći nadležnih institucija. Ovo je prilika da im jasno kažemo da je krajnje vrijeme da OSBiH dobiju adekvatan budžetski okvir koji će zaista obezbijediti da OSBiH imaju kompletan spektar sposobnosti koji je neophodan za provođenje svih zakonom o odbrani propisanih i definisanih zadataka", naglasio je Mašović.

Podsjetio je da ih hrabri to da nisu sami jer imaju veoma značajnu posvećenost međunarodnih partnera i prijatelja iz međunarodne zajednice.

"Danas se u Briselu raspravlja o novom paketu pomoći NATO-a. Na multilateralnom planu, Evropska unija je obezbijedila i odobrila dodatnu tranšu od deset miliona eura za dodatnu podršku Oružanim snagama BiH. Uvažavajući situaciju koja se sad dešava u svijetu, krajnje je vrijeme da Oružane snage BiH dobiju adekvatan budžetski okvir. Nažalost, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država koja i u najizazovnijem vremenskom periodu nije povećala budžetska izdvajanja za potrebe odbrane. Sigurnost je danas najosnovnija i najelementarnija potreba. Bez sigurnosti nema ni ekonomskog razvoja, niti međunarodnih investicija", pojasnio je Mašović.

Smatra da status pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po mnogočemu nije na nivou koji ustvari obezbjeđuje punu funkcionalnost i adekvatan status pripadnika.

Kako je kazao, ove godine je došlo do određenih napredaka, u smislu primanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali to još nije ni blizu onoga što bi trebao da ima pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

"Sigurnost i Oružane snage su nešto što treba da bude imperativ države BiH", dodao je Mašović.