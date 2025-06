Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je da je spreman razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, ali da ruski čelnik nije pokazao volju za to.

"Postoji jedan način da se ovaj rat završi, racionalan način, da se Putin povuče iz Ukrajine. On to očito neće učiniti. Plaća vrlo visoku cijenu jer to nije učinio, nanosi nevjerovatan pokolj civilnom stanovništvu Ukrajine", rekao je Biden nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Bijeloj kući.

Ističući da nema neposrednih planova razgovarati sa svojim ruskim kolegom, Biden je kazao da bi bio sretan razgovarati ako Putin odluči da je zainteresiran za okončanje sukoba.

"On to još nije učinio. U međuvremenu, mislim da je apsolutno kritično ono što je Emmanuel rekao, moramo podržati ukrajinski narod. Ideja da će Putin ikada poraziti Ukrajinu ne dolazi u obzir", dodao je Biden.

Biden je počastio Macrona prvom državnom posjetom u njegovom predsjedničkom mandatu, a dvojica lidera su razgovarali o širokom spektru tema, uključujući rat u Ukrajini, trgovinu i energiju.

Macron je nakon sastanka kazao da Francuska nikada neće poticati Ukrajince na kompromis koji za njih neće biti prihvatljiv jer su toliko hrabri i brane svoje živote, svoju naciju, ali i demokratska načela.