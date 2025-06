"Imenovanje Rašića je sramna, najblaža reč koja može da se upotrebi. Taj čovek (Rašić) je dobio manje od jedan odsto na izborima, kao i Rada Trajković, koja je bila na njegovoj listi. To pokazuje da oni žele progon i proterivanje Srba sa Kosova i Metohije. Nisam siguran da će doći do razgovora sa evropskim komesarom (Oliverom Varheljijem) nakon mojih reči i naših odluka u međuvremenu", rekao je Vučić.

On je naveo da su prekršene, ne samo norme Briselskog sporazuma, već i međunarodnog javnog prava. "Prekršeni su svi demokratski principi i norme po kojima se bira neko ili se ponudi nekome ko je dobio veliki broj glasova, a ne neko ko je dobio jedan odsto glasova. I baš ih briga, jer je to u skladu sa interesima jedne evropske sile i interesima koje treba neko da provede, a protiv Srba", istakao je Vučić. Kao posledica ove odluke, prema riječima Vučića, niko iz Srbije neće biti u Tirani na samitu EU-Zapadni Balkan 6. decembra. On je poručio da je „Srbija svoja na svome i da će sačuvati sebe.“ Između ostalog, Vučić je dodao i da „ima drugih problema, problema u energetici“, te najavio da će se u subotu obratiti građanima Srbije.