Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da "nije ni lud, ni pijan, ni blesav" da ne shvati da se od početka godine postepeno urušavala svaka mogućnost za razgovor sa Prištinom.

Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa komesarom Evropske unije za susedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem izjavio da pije "samo čaj od kamilice i koka kolu ziro" i da se nije pokajao ni za jednu reč koju je izgovorio u četvrtak uveče rekao da je premijer Kosova Aljbin Kurti "teroristički ološ", a da su novoimenovani ministar u Vladi Kosova Nenad Rašić i političarka Rada Trajković "najgori srpski ološ, sa dna kace".

"I danas isto mislim, a možda je trebalo da koristim malo više birokratski rečnik", dodao je srbijanski predsednik.

Vučić je u četvrtak uveče rekao i da zbog "sramnog" odnosa EU prema izboru Rašića “niko iz Srbije neće učestvovati na predstojećem Samitu EU - Zapadni Balkan u Tirani".

Nakon današnjeg sastanka kazao je da mu je Varhelji "nedvosmisleno rekao da ljudi iz EU misle da je važno da Srbija bude zastupljena na samitu u Tirani".

Vučić je "ostavio mogućnost" da narednih dana promeni odluku o odlasku na taj samit.

"Lično vidim da nema smisla, ali spreman sam da saslušam, (premijerka Srbije, op.a.) Ana Brnabić i ljudi oko nje smatraju da je važno da budem u Tirani. To nije pitanje moje sujete ili izjave. Poštujem Varheljija kao prijatelja, nije problem da razmotrimo tu odluku još jednom, ako vidim da ima šanse i neki smisao da nešto kažemo", istakao je Vučić.

Podsetio je da je Priština zabranila da se održi ustavni referendum, izbori na Kosovu, na upade specijalnih jedinica na sever Kosova i na to da je situacija bila "na ivici sukoba u junu".

Dodao je da je zatim "izmišljena priča" o ličnim kartama, a onda i tema registarskih tablica.

"Nije to bilo sve, svakoga dana su ponavljali, uključujući i na Berlinskom samitu, da nikada neće formirati Zajednicu srpskih opština, a onda su protivustavno, protiv svih zakona, smenili komandata policije Sever", rekao je Vučić.

Naveo je i da su pokušali da u parlament uvedu one koji nemaju podršku srpskog naroda, a pošto to nisu uspeli, onda su ih uveli u Vladu i "lažu da su to predstavnici Srba".

Dodao je da je dobro razumeo primedbe po pitanju usaglašavanja srbijanske spoljne politike sa EU i da je obavestio Varheljija da "preko teritorije Srbije niko ne može da zaobilazi sankcije".

"Mi se ne bavimo kriminalom, zarađivanjem na bilo čijoj muci preko rata", rekao je Vučić.

Varhelji je kazao da će lideri EU prvi put doći u region, u Tiranu, da razgovaraju sa regionom o regionu i da je potrebno i da Srbija i njen lider budu za stolom.

"Ne moram da vam govorim kolika je pažnja javnosti kada je reč o odnosima Srbije i EU i politike proširenja, jer je ruski rata protiv Ukrajine pokazao i da je jedino pravo i dugoročno rešenje za mir, stabilnost i prosperitet, članstvo u EU", istakao je Varhelji.

Dodao je da je samo par dana uoči samita u Tirani razgovarao sa Vučićem kako da "uberemo plodove rada u kontekstu u kojem smo i nadamo se da ćemo videti da lideri razgovaraju o strategijama, politikama, već i da će doneti direktnu koristi građanima".

Varhelji je izrazio nadu da će u Tirani biti potpisan sporazuma o romingu između Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Energetika i migarcije bile su teme razgovora, kazao je Varhelji i dodao da je EU brzo reagovala u sektoru energetike i napravljen je paket pomoći koji će doneti 2,5 milijarde evra za region.