Koncept monografije usmjeren je prema rukopisima Kur'ana, mushafima koji se nalaze u bosanskohercegovačkim javnim i privatnim kolekcijama. Autori knjige Ćazim Hadžimejlić i Haris Dervišević odabrali su 40 mushafa koji se izdvajaju svojim kulturnim, historijskim i likovnim vrijednostima.

Naveli su da mushaf kao knjiga u islamskoj civilizaciji zauzima centralno mjesto, tako da su rukopisi Kur'ana često uzor likovnosti i najbolji predstavnici umjetnosti knjige.

"Prilikom istraživanja naišli smo na 1.300 rukopisnih mushafa koji se nalaze u BiH. Onda smo se odlučili za najznačajnije i najvrednije po umjetnosti, opremi, iluminaciji i kaligrafskom ispisu kako bismo napravili monografiju '40 bosanskohercegovačkih mushafa' iz sedam bosanskohercegovačkih institucija, od Sarajeva do Mostara", rekao je Ćazim Hadžimejlić, jedan od autora knjige.

Dodao je da je, uz promociju, priređena izložba 19 printova najznačajnijih i najljepših mushafa u BiH.

Haris Dervišević, drugi autor, izjavio je da u BiH danas ne postoje umjetnici koji bi mogli iznjedriti slične rukopise Kur'ana.

"Posljednji je Ešref-efendija Kovačević, koji je prepisao Kur'an. Nadamo se da ćemo ovim projektom inicirati i naredne projekte, neke zaljubljenike u umjetnost knjige tako da polučimo savremeni prepis rukopisa Kur'ana. Važno je razumjeti da u BiH imamo veoma važna remek-djela islamske umjetnosti i knjige kojim bi se sigurno dičili i svjetski muzeji u Londonu, Berlinu, Washingtonu...", rekao je Dervišević.

Istakao je da je monografija plod višegodišnjih istraživanja gdje su predstavili najljepše rukopise Kur'ana u BiH, koji su prepisivani u različitim dijelovima islamskog svijeta u rasponu od početka 14. do kraja 19. stoljeća.

"Time smo htjeli pokazati da domaća umjetnost nikako nije kaskala za velikim sjedištima kao što su Kairo, Istanbul, Bagdad. Da su naši umjetnici mogli iznjedriti tako zahtjevan projekat, ali i da je postojala publika koja je uživala u prelijepim stranicama mushafa", rekao je Dervišević.

Među učesnicima na promociji bio je i Mehmet Akif Yaman, direktor Instituta "Yunus Emre" u Sarajevu. Podsjetio je da je Institut "Yunus Emre" u Sarajevu osnovan 2009. godine s ciljem promocije turske kulture i turskog jezika. Istakao je da Institut nastoji pružiti podršku institucijama i udruženjima u Bosni i Hercegovini i njihovim projektima i aktivnostima.

“U okviru kulturno-umjetničkih aktivnosti organizujemo promocije knjiga, projekcije filmova, kurseve rukotvorina, koncerte izložbe, konferencije i slične aktivnosti. U historiji čovječanstva, od dolaska islama, muslimani su pridavali veliki značaj Kur'anu. Pridavanje značaja Kur'anu bilo da se on uči napamet, proučava ili zapisuje u knjigu, trajalo je od početka islama do danas i trajat će sve do Sudnjeg dana”, rekao je Yaman.

S namjerom da se domaća i svjetska javnost upozna s remek-djelima islamske umjetnosti knjige, ova monografija objavljena je kao dvojezična, na bosanskom i engleskom jeziku. Sve iznesene teze potkrijepljene su bogatom literaturom, prvorazrednim izvorima i mnoštvom fotografija.

Prva promocija knjige održana je u Španiji, na Akademiji nauka i umjetnosti u Valenciji, a nakon Sarajeva bit će upriličena i u Londonu.