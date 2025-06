Ovaj samit je pokazao da postoji poštovanje i povjerenje prema nama i svjesni smo da se nalazimo u teškim vremenima te zato trebamo zajedno raditi da bi sačuvali slobode i naše zajedničke vrijednosti, poručeno je sa Samita Evropska unija - Zapadni Balkan koji je održan u Tirani, glavnom gradu Albanije.

Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel istakao je da je samit historijski događaj jer je prvi put održan u zemlji regije Zapadnog Balkana.

"Naša budućnost će biti sigurnija i bolja sa zemljama Zapadnog Balkana kao dijelom Evropske unije. Mislim da je taj integracijski proces ključan, a obje stane trebat će uraditi mnoge stvari da bi se to desilo, a to su postizanje napretka u vladavini prava, borbi protiv korupcije, sudstvu itd. EU treba također da se dodatno obaveže prema zemljama Zapadnog Balkana", rekao je Michel na konferenciji za novinare nakon samita.

Istakao je da je izražena posvećenost da se odlučno odupru negativnim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, dodajući da je na samitu razgovarano i o pitanju migracija.

"Proteklih mjeseci smo se ponovo suočili sa poteškoćama i rastom broja migranata i zato je konkretna saradnja kada je u pitanju Balkan je ključna za sve nas", rekao je Michel te dodao:

"Ovaj samit je jasno pokazao da postoji poštovanje i povjerenje prema nama i svjesni smo da se nalazimo u teškim vremenima - klimatske promjene, rat u Ukrajini - i zato trebamo zajedno raditi da bismo sačuvali slobode i naše zajedničke vrijednosti", kazao je Michel.

Premijer Albanije Edi Rama je istakao da samit u Tirani ima historijski značaj jer je prvi put održan u nekoj od zemalja regiona Zapadnog Balkana, odnosno izvan EU-a.

"Ovo vidim kao odličan znak svjesnosti u EU da sada treba Zapadni Balkan koliko i Zapadni Balkan treba EU. Ovo je trenutak kada EU ljudima u regiji šalje znak da je EU ovdje za nas", kazao je Rama.

Naveo je da sa samita ima dobre vijesti posebno za mlade ljude, odnosno studente.

"Uskoro ne samo naši univerziteti kroz programe ERASMUS nego i naši studenti, kada budu završene potrebne procedure, moći će studirati odavde na svim evropskim univerzitetima u digitalnom formatu. To je do sada bilo moguće samo kada postanete zemlja članica EU-a", rekao je Rama, napominjući da su dobili podršku da se u Tirani otvori i kampus Evropskog koledža (College of Europe).

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podrška EU-a regiji Zapadnog Balkana dolazi iz "dubine srca", dodajući da je samit u Tirani jasna poruka jedinstva.

"Želimo da zajedno rješavamo probleme koje imamo. Razgovarali smo na samitu o mnogim temama. Glavna tema je bila da želimo da zajedno rješavamo poteškoće nastale ratom koji je Rusija pokrenula u Ukrajini. Jedna od tema je bila energija. Za nas je važno da zajedno sa prijateljima na Zapadnom Balkanu odgovorimo na energetske krize na način da šta god uradimo u EU, da se uradi i na Zapadnom Balkanu. Domaćinstva i firme na Zapadnom Balkanu bore se kao i domaćinstva i firme u EU i za nas je važno da pružimo slična rješenja", kazala je Leyen.

Podsjetila je na značaj paketa energetske podrške od milijardu eura u bespovratnim sredstvima EU-a kako bi pomogla Zapadnom Balkanu da se suoči sa neposrednim posljedicama energetske krize i izgradi otpornost u kratkom i srednjoročnom periodu.

Na kraju je posebno iskazala podršku procesu proširenja EU-a.

"Želim vas uvjeriti da svesrdno podržavamo proces proširenja i regionalnu integraciju, a u tom smislu je postignut i značajan napredak", rekla je Von der Leyen.

U glavnom gradu Albanije, Tirani, održan je Samit lidera Evropske unije (EU) i zemalja Zapadnog Balkana, a riječ je o dosad prvom sastanku na vrhu koji se održava u nekoj od zemalja pomenutog regiona. Pored najviših zvaničnika EU-a, na skupu su učestvovali lideri zemalja članica EU-a i država regiona.

Glavne teme samita su bile zajedničko rješavanje posljedica ruskog napada na Ukrajinu, intenziviranje političkog angažmana, jačanje sigurnosti i izgradnja otpornosti na vanjsko uplitanje, kao i suočavanje s izazovima koje predstavljaju migracije, borba protiv terorizma i organizovanog kriminala.