Kako se navodi u saopštenju TRT-a, film "Trougao tuge" reditelja Rubena Ostlunda proglašen je najboljim evropskim filmom 2022. godine.

Za nagradu Evropskih filmskih nagrada, osim Trougla tuge, takmičili su se filmovi Alcarras, Blizu, Sveti pauk i Corsage.

Ruben Ostlud je proglašen evropskim rediteljem godine, zahvaljujući filmu Trougao tuge koji je otvorio ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Švedski reditelj je također osvojio nagradu za evropskog scenaristu godine.

Najboljim evropskim glumcem proglašen je hrvatski glumac Zlatko Burić za ulogu u filmu "Trougao tuge".

Filmovi nastali u koprodukciji TRT-a dvije godine zaredom osvojili su nagrade za "najbolji film" i "najboljeg režisera" na Evropskim filmskim nagradama, koji važi za evropskog Oscara.

Film "Quo Vadis, Aida?" bosanskohercegovačke rediteljice Jasmile Žbanić prošle godine osvojio je nagrade za "najbolji film", "najbolju režiju" i "najbolju glumicu" na dodjeli Evropskih filmskih nagrada.

Generalni direktor TRT-a Mehmet Zahid Sobaci na nalogu na društvenim mrežama čestitao je svim zaslužnima na osvajanju nagrada za film "Trougao tuge".

"Film 'Trougao tuge' nastao u koprodukciji TRT-a na dodjeli Evropskih filmskih nagrada, poznatih kao evropski Oscar, osvojio je nagrade u kategorijama najbolji film, najbolji režiser, najbolji scenarista kao i najbolji glumac. Tako su naši filmovi već dvije godine zaredom postali najbolji u Evropi. Čestitke kompletnoj filmskoj ekipi", kazao je Sobaci.

Film "Trougao tuge" nastao je u koprodukciji Turkiye, Švedske, Francuske, SAD-a, Engleske, Švicarske i Grčke.

Film "Trougao tuge"Film "Trougao tuge" je satira o klasnim ulogama i neukusu ekstremnog bogatstva, koja je redatelju Ostlundu donijela već drugu Zlatnu palmu u Cannesu. Film donosi priču o mladom manekenskom paru Carlu i Yayi na luksuznom krstarenju s putnicima milijarderima.

Nagradu za "evropski doprinos svjetskoj kinematografiji" dobio je i palestinski režiser Elia Suleiman na dodjeli Evropskih filmskih nagrada. Najnoviji film Elia Suleimana "It Must Be Heaven" (To mora da je raj), također nastao u koprodukciji TRT-a, takmičio se na Filmskom festivalu u Cannesu 2019. godine i osvojio nagrade Specijalno priznanje (Special mention) i "FIPRESCI".

Također, na 35. dodjeli Evropskih filmskih nagrada objavljeni su i nominovani za "nagradu publike LUX 2023". Film "Trougao tuge" jedan je od pet filmova nominiranih za nagradu publike LUX, nastale u saradnji s Evropskim parlamentom, Evropskom filmskom akademijom, Evropskom komisijom i Evropa Cinemasom.

Svečana dodjela nagrade održat će se 14. juna 2023. godine u francuskom Strasbourgu.

Počast postignućima evropske kinematografijeOvogodišnja 35. dodjela Evropskih filmskih nagrada održana je u sjedištu Evropske filmske akademije u Reykjaviku. Evropske filmske nagrade, evropski pandan Oscarima, najznačajnija su filmska priznanja Starog kontinenta, kojima Evropska filmska akademija (EFA) svake godine slavi izvrsnost na polju filma.

Više od 4.000 članova Evropske filmske akademije, koju čine filmaši iz cijele Evrope, glasalo je za ovogodišnje dobitnike, a svečana dodjela nagrada odala je počast postignućima evropske kinematografije.

Evropske filmske nagrade svake godine od 1988. dodjeljuje Evropska filmska akademija kako bi prepoznala izvrsnost u kinematografskim dostignućima na Starom kontinentu.

Nagrade se dodjeljuju u 19 kategorija, od kojih je najvažnija najbolji film, a do 1997. godine službeno su se nazivale “Felix Awards”. Od 1997. godine, Evropska filmska nagrada održava se početkom i sredinom decembra.