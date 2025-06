Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka večeras će se u polufinalu boriti za drugo mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Na stadionu Al Bayt u Al Khoru večeras s početkom u 20 sati očekuje se duel aktuelnih svjetskih šampiona Francuza i najprijatnijeg iznenađenja, Marokanaca. Za Francusku, koju će kao i kroz cijeli turnir predvoditi sjajni napadač Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe, biće to prilika da se domognu još jednog velikog finala i dođu na korak od odbrane naslova svjetskog šampiona, što su do sada uspjeli samo Brazil i Italija. Ujedno za “trikolore“ to bi bio treći naslov šampiona svijeta, jer su se na tron popeli i 1998. godine, kao domaćini turnira.

S druge strane u polufinalu ih čeka fenomenalni sastav Maroka, predvođen prvom zvijezdom Hakimom Ziyechom, krilnim ofanzivcem Chelseaja, koji u Kataru igra kao preporođen. Maroko je već samim plasmanom u polufinale ispisao istoriju, ne samo svog, nego i afričkog fudbala. Naime, postao je prva afrička reprezentacija koja je ušla među četiri najbolje selekcije svijeta. No, niko ne sumnja da će protiv Francuza pokušati prirediti još jedno veliko iznenađenje i plasirati se u finale.

Francuska je do polufinala stigla kroz grupu “D“ u kojoj je prvo mjesto osigurala nakon dva kola, pobjedama protiv Australije (4:1) i Danske (2:1). U posljednjem kolu u utakmici bez rezultatskog značaja poraženi su od Tunisa (0:1). U osmini finala aktuelni svjetski šampioni lako su se obračunali s Poljskom, koju su savladali rezultatom 3:1, da bi u derbiju četvrtfinala eliminisali Englesku trijumfom 2:1.

Maroko je na putu do polufinala u grupi “E“ u konkurenciji Belgije i Hrvatske iznenađujuće osvojio prvo mjesto. Na otvaranju su odigrali 0:0 s Hrvatima, zatim s 2:0 pobijedili Belgijance, a u posljednjem kolu trijumfom nad Kanađanima sa 2:1 ovjerili lidersku poziciju. U osmini finala čekala ih je Španija, koja je bila veliki favorit.

No, za Marokance to ništa nije značilo. Odigrali su još jednu defanzivno perfektnu utakmicu i ogled bez golova odveli do penala u kojima su imali više uspjeha.

Naredna prepreka na putu Maroka bio je Portugal, ponovo veliki favorit. Ovoga puta “lavovi Atlasa“ slavili su nakon 90 minuta rezultatom 1:0 i potvrdili da mogu bilo koga savladati na ovom Svjetskom prvenstvu, pa zašto ne i Francuze.

U prvom, sinoć odigranom, polufinalu Argentina je s ubjedljivih 3:0 savladala Hrvatsku.

Finale Svjetskog prvenstva u Kataru zakazano je za 18. decembar s početkom u 16 sati na stadionu Lusail. Dan ranije će se poraženi polufinalisti na stadionu Khalifa International, također, u 16 sati sastati u borbi za treće mjesto.