Iran isključen iz tijela Ujedinjenih nacija za prava žena

Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a (ECOSOC) usvojilo je rezoluciju koju su izradile Sjedinjene Američke Države (SAD), a koja se odnosi na to da se Iran "odmah ukloni" iz Komisije za status žena (CSW) do kraja njenog mandata od 2022. do 2026. godine.