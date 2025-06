Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell poručio je uoči sjednice Evropskog vijeća da snažno podržava dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj sjednici Evropskog vijeća raspravljat će se, između ostalog, o situaciji u Ukrajini, Bosni i Hercegovini, te o dešavanjima u Iranu.

"Nadam se da će se lideri složiti da odobre kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ja to snažno podržavam. To će biti dobra prilika za lidere Bosne i Hercegovine da se zalažu za reforme. Ovo je prilika za BiH da nastave sa evropskim putem. To je važan korak za BiH i za cijelu regiju", istakao je Borrell.

Podsjetio je također da se posljednjih dana suočavaju sa velikim problemima na sjevernom Kosovu.

"Poslao sam našeg specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka na sastanke u Prištinu i Beograd. Informisat će lidere o situaciji i tražiti smirivanje situacije i povratak dijalogu, što je jedini put za evropsku perspektivu Kosova i Srbije", kazao je Borrell te naglasio da se potrebno vratiti razgovorima kako bi se smirile tenzije.

Vijeće za opće poslove (GAC) Evropske unije u utorak je podržalo prijedlog zaključaka o dodjeli kandidatskog statusa BiH.

Evropsko vijeće danas bi trebalo zvanično odobriti Bosni i Hercegovini status kandidata za članstvo u EU.

Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela 15. februara 2016. godine.