“Posljednji potezi vlade premijera Dritana Abazovića doveli su do toga da je Crna Gora zaustavila samoinicijativno proces evropskih integracija i da umjesto da sada govorimo o okončanju i privođenju kraju pregovora s EU, mi imamo blokirane pregovore”, poručuje Zlatko Vujović, politički analitičar iz Podgorice i predsjednik Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Vujović navodi da je očigledan upliv Rusije preko zvaničnog Beograda u procese u Crnoj Gori i ističe da je situacija u državi pod stalnom eskalacijom.

"Crna Gora se nalazi u dubokoj političkoj krizi, tome svjedočimo posljednjih pola godine, možda i duže, o jednoj borbi kuda će se Crna Gora kretati, da li će biti jedno proveropsko i pronato društvo, zapadna zemlja ili će se Crna Gora okrenuti onome što je orijentacija današnje Srbije ili recimo Republike Srpske. Tu se sukobljavaju interesi naših zapadnih partnera s jedne i s druge strane Rusije i Srbije. Rusija koristi svoju infrastrukturu Beograda kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, kroz razne paradržavne i parapolitičke organizacije u Crnoj Gori, kao i kroz razne medijske strukture. To radi uspješno. Mi sada slobodno možemo reći da je Crna Gora zaustavila samoinicijativno proces evropskih integracija. Svaki potez koji je Vlada Dritana Abazovića napravila na planu evropskih integracija je bio loš i pogrešan. Od situacije kada smo mogli da imamo završne kriterije i da sada govorimo o okončanju i privođenju kraju pregovora sa EU, mi sada imamo blokirane pregovore“, ističe Vujović.

Reakcija Zapada neće izostatiNajnovija dešavanja oko izglasavanja Zakona o predsjedniku, suprotno preporukama EU partnera i Venecijanske komisije, dovela su do reakcije EU parlamenta, koji je otkazao sastanak parlamentarnih grupa EU i Crne Gore, kao protest zbog onoga što je parlament uradio.

Vujović poručuje da se već sada može govoriti o tome da Crna Gora ostaje bez evropske perspektive.

"Ako je neko mislio da to šta radi premijer Abazović i lideri većine, ispunjavajući bezrezervno želje Beograda, a preko Beograda želje Moskve, da to neće izazvati reakciju Zapada, grdno se prevario. Imamo sada pojačano interesovanje za Crnu Goru, gdje zapadni partneri pokušavaju doći do nekog rješenja. U Crnu Goru stižu izaslanici za Zapadni Balkan ključnih zemalja, riječ je SAD, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Imaću priliku da se susretnem sa njima i vjerujem da će se to iskoristiti kao pritisak da vladajuća većina ne ide više u pravcu urušavanja institucija sistema“, kaže Vujović.

Urušavanje institucijaU Crnoj Gori u ovom trenutku, osim političke krize, na sceni je i duboka institucionalna kriza, jer nema kompromisa oko ključnih institucija prije svega u pravosuđu. Ustavni sud, koji je najveća sudska instanca u državi, već mjesecima nema kvorum za odlučivanje.

Prema mišljenju Vujovića, namjera zvaničnog Beograda je da urušavanjem institucija sistema, dovodi do besmisla funkcionisanje države Crne Gore i da tako disfunkcionalna država ne može biti kandidat za članstvo u EU, "ali ne može biti ni članica NATO-a, jer država kojom se upravlja iz Moskve to ne može biti“.

"Ponovo je na sceni želja Moskve kada je pokušala da spriječi članstvo Crne Gore u NATO, da dovede do toga da Rusija ima pristup Balkanskom poluostrvu sa mora, da može nesmetano da transportuje oružje i efektvu ka Srbiji i na taj način bi se napravila jedna potpuno drugačija geostrateška pozicija na Zapadnom Balkanu. Ovako, Srbija kao ključni saveznik Rusije, odsječena kao jedno ostrvo među NATO zemljama, i nema neki vojno-politički značaj. Ali, kada bi imala pristup moru preko Crne Gore, to je druga stvar i došli bi smo u jednu ponižavajuću situaciju da Rusija koristi efektive jedne NATO članice. To nije nerealno ukoliko bi se ova vlast konsolidovala, jer ono što radi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ta vlast bi radila izraženije, jer bi bila marionetska, kao što možemo reći da je u ovom trenutku“, ocjenjuje Vujović.

“Otvoreni Balkan” ugrožava proces evropskih integracijaOvih dana sve je aktuelnija i priča oko pristupanja Crne Gore inicijativi “Otvoreni Balkan”, koju zagovaraju predsjednici Srbije i Albanije. U javnosti u Crnoj Gori se spekuliše da će Vlada Crne Gore odluke o priključenju inicijativi donijeti do kraja decembra.

"Kada govorimo o ‘Otvorenom Balkanu’, ja vjerujem da će potpredsjednik Vlade Vladmir Joković potpisati uskoro određeni dokument u Beogradu sa srbijanskim predsjednikom Vučićem. Da li će to biti zvaničan dokument o pristupanju Crne Gore ‘Otvorenom Balkanu’ ili nešto drugo, ja smatram da će se tražiti neko međurješenje i da će se potpisati jedan od dokumenata koji predstavlja sastavni dio ‘Otvorenog Balkana’ i da će se na taj način dati prostor da jedni kažu da je Crna Gora članica ‘Otvorenog Balkana’, drugi da kažu da još nije izabrala nešto što joj odgovora, što je još jedna trula politika trenutne Vlade, što ugrožava proces evropskih integracija“, kaže Vujović.

Produbljivanje krizeNakon izglasavanja Zakona o predsjedniku, ispred Skupštine Crne Gore izbili su neredi, a najavljuju se protesti i blokade saobraćajnica širom Crne Gore. Na pitanje kakva se sigurnosna situacija može očekivati, Vujović odgovara da je situacija u Crnoj Gori pod stalnom eskalacijom i ta eskalacija će se nastaviti.

"Radikalizovat će se odnosi i jedne i druge strane iz prostog razloga jer vladajuća većina ne pokazuje želju za kompromisom, već je stava sve ili ništa – sve za vladajuću većinu, ništa za opoziciju. Mehanizmi koje je Ustav propisao, u dijelu izbora sudija Ustavnog suda, predviđaju da vladajuća koalicija, bez obzira na to ko trenutno vlada, napravi kompromis i dogovor sa opozicijom. Zato je i dvotrećinska većina uspostavljena. Bojim se da zbog pritiska Beograda i Vučića na svoje saveznike u Crnoj Gori, koji je sve veći, da bi se destabilizovala Crna Gora, a njemu smanjio pritisak zapadnih faktora na Kosovu, da će dovesti Crnu Goru do još problematičnih situacija, produbljivanja krize. Da su akteri u Crnoj Gori samostalni, onda bi se došlo do dogovora, kao što se dolazilo prije sedam do osam godina, kada su se birale sudije Ustavnog suda, to nije bilo neko veliko pitanje. Ali, kada imate veto igrača Vučića, koji po svaku cijenu blokira takav dogovor, možemo mi u Crnoj Gori pregovarati koliko hoćemo, ali bit će onda kada veto igrač, odnosno Vučić, isključi veto sistem“, zaključuje Vujović.