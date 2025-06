Svjetsko fudbalsko prvenstvu u Kataru došlo je do same završnice. Ostalo je još da saznamo ko će ponijeti naslov svjetskog šampiona, Francuska ili Argentina.

U subotu je reprezentacija Hrvatske slavila protiv Maroka u meču za treće mjesto rezultatom 2:1 i osvojila bronzanu medalju, koja je ujedno i druga bronza "vatrenih" nakon prve osvojene 1998. godine u Francuskoj.

Za naslov svjetskih šampiona danas će se na stadionu Lusail boriti Francuska, koja brani titulu, ali i ima priliku doći do trećeg pehara, ili Argentina, predvođena fenomenalnim Lionelom Messijem, koji želi osvojiti jedini pehar koji mu nedostaje u karijeri. I Argentinci bi u slučaju trijumfa stigli do svog trećeg naslova svjetskih šampiona. Francuzi su svjetski šampioni bili 1998. i 2018. godine, a Argentinci 1978. i 1986.

Argentina je na putu do finala upisala jedan poraz, i to onaj senzacionalni od Saudijske Arabije (1:2) na otvaranju takmičenja u grupi "C". Potom su prolaz u nokaut fazu osigurali pobjedama protiv Meksika (2:0) i Poljske (2:0).

U osmini finala Messi i saigrači su savladali Australiju rezultatom 2:1 te uspješno prošli još jednu prepreku. Četvrtfinale je donijelo klasik svjetskog fudbala između Argentine i Nizozemske. Nakon sjajnih 120 minuta, koji su okončani rezultatom 2:2, Argentinci su slavili nakon penala i plasirali se u polufinale. Tamo ih je čekala srebrna Hrvatska s prethodnog Svjetskog prvenstva održanog u Rusiji 2018. godine. Argentinci su odigrali sjajnu utakmicu, vjerovatno najbolju na turniru, i slavili s ubjedljivih 3:0.

Tako je 35-godišnji Messi, ne samo najveća zvijezda Argentine nego i jedan od najboljih fudbalera u istoriji, stigao na korak od jedinog pehara koji mu nedostaje u karijeri, a to je onaj namijenjen svjetskim šampionima.

Francuska je do finala stigla kroz grupu "D", u kojoj je prvo mjesto osigurala nakon dva kola, pobjedama protiv Australije (4:1) i Danske (2:1). U posljednjem kolu u utakmici bez rezultatskog značaja poraženi su od Tunisa (0:1).

U osmini finala aktuelni svjetski šampioni lako su se obračunali s Poljskom, koju su savladali rezultatom 3:1, da bi u derbiju četvrtfinala eliminisali Englesku trijumfom 2:1. U polufinalnom susret Francusku je čekao Maroko, najprijatnije iznenađenje turnira, koji je prethodno eliminisao Španiju i Portugal. Dovoljno za upozorenje Francuzima.

Izabranici Didiera Deschampsa su ozbiljno shvatili rivala u polufinalu i slavili sa 2:0 te došli nadomak odbrane naslova svjetskog šampiona. Na tom putu ostala im je još jedna prepreka, a to je Argentina predvođena jednim od najboljih fudbalera svih vremena Messijem. No, Francuska ima odgovor u mladoj nadolazećoj zvijezdi svjetskog fudbala 23-godišnjem Kylianu Mbappeu, koji za razliku od Messija već ima osvojen naslov svjetskog šampiona. S te strane je rasterećeniji, a iza sebe, do sada, ima sjajan turnir.

U svakom slučaju, ko god na kraju podigao pobjednički pehar jasno je već sada da nas u finalu očekuje još jedan fudbalski spektakl.

Zanimljivo, finale će dati i odgovor na to ko će biti najbolji strijelac Mundijala u Kataru, Messi ili Mbappe, jer obojica su do sada postili po pet golova. Prate ih saigrači Julian Alvarez (Argentina) i Olivier Giroud (Francuska) sa po četiri pogotka. Finalni duel Svjetskog prvenstva u Kataru na programu je danas u 16 sati na stadionu Lusail u Dohi.