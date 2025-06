Fudbalska reprezentacija Argentine novi je prvak svijeta nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru u vrlo dramatičnoj utakmici i nakon boljeg izvođenja penala slavila protiv selekcije Francuske.

I Francuska i Argentina večeras su na stadionu Lusail, u istoimenom katarskom gradu, bile u pohodu na svoju ukupno treću titulu prvaka svijeta, no to je pošlo za rukom Argentincima, predvođenim sjajnim Lionelom Messijem, koji je tako osvojio i jedini pehar koji mu je nedostajao u karijeri. Argentinci su do naslova prvaka došli nakon pauze od 36 godina, prethodno su bili prvaci 1978. i 1986.

Prilika za Argentince već u trećoj minuti susreta, De Paul je pokušao uposliti Alvareza, ali je bila nedozvoljena pozicija. Potom je Alexis MacAllister snažno šutirao sa velike udaljenosti, no siguran je na golu Francuske bio Hugo Lloris. Veliki pritisak Argentine, igra se praktično na polovini Francuske. Ponovo odlična akcija Argentinaca u 17. minuti susreta, lopta se namjestila pred Angelom Di Mariom koji šutira visoko iznad gola.

Pritisak Argentine urodio je plodom. Sudija je pokazao na bijelu tačku nakon kontakta Ousmanea Dembelea nad Di Mariom u kaznenom prostoru. Messi je stao iza lopte i u 23. minuti pogodio za vodstvo „gaučosa“ 1:0.

Šok za već prilično uzdrmane Francuze stigao je u 36. minuti susreta, kada su Argentinci iz kontranapada došli do drugog pogotka. Sjajna akcija krenula je od Messija, MacAllister je potom primio loptu, dodao je do Di Marie a ovaj pogodio za 2:0.

Suze nakon postignutog gola u očima Angela Di Marie, koji se ovom utakmicom oprašta od reprezentacije Argentine. Definitivno nije mogao naći bolji trenutak, naročito zbog činjenica da je Argentina posljedni naslov prvaka svijeta osvojila davne 1986. godine, prije njegovog rođenja.

Selektor Francuske Dider Deschamps nije mogao čekati kraj prvog poluvremena, dvije izmjene već u 41. minuti, iz igre izlaze „krivac“ za prvi pogodak Ousmane Dembele i Olivier Giroud. Nije bilo promjene rezultata do kraja prvog poluvremena.

Na kraju prvog poluvremena statistika apsolutno na strani Argentine, veći posjed lopte, šest šuteva od čega četiri u okvir gola, dok Francuska, s druge strane, bez ijednog šuta.

U nastavku nešto blaži tempo u odnosu na prvo poluvrijeme, ali i dalje vidna dominacija sjajne Argentine. Francuska je do 80. minute bila praktično bez šuta u okvir gola i kada je utakmica počela postajati pomalo dosadna Kylian Mbappe je u roku od dva minuta vratio Francusku u život.

Poljski sudija Szymon Marciniak dosudio je najprije penal za Francusku u 78. minuti, sa bijele tačke bio je precizan upravo Mbappe. Napadač francuskog PSG-a dva minuta kasnije je nakon sjajne akcije Francuza pogodio za 2:2. Francuzi su u nastavku dobili krila, u par navrata vrlo ozbiljni zaprijetili Argentincima.

Lionel Messi bio je u prilici da u sudijskoj nadoknadi riješi pitanje pobjednika, šutirao je sa ivice kaznenog prostora, na sreću francuskog golmana lopta je išla po sredini gola. Regularni tok utakmice završen bez pobjednika 2:2, igra nastavljena u produžecima.

U 105. minuti Argentinci su bili u sjajnoj prilici za ponovno vodstvo, najprije je izblokiran šut Martineza, lopta se odbija to Montiela koji odlično cilja ali je odbranio Lloris. Minut kasnije Martinez je ponovo bio sam pred golom Argentine, ali lopta je otišla pored gola.

Lionel Messi je u 109. minuti na veliko oduševljenje navijača Argentine pogodio za 3:2. Ipak, slavlje nije trajalo dugo, penal za Francusku u 117. minuti utakmice, Kylian Mbappe postiže hat-trick, ponovo sa bijele tačke, rezultat je 3:3. Nevjerovatnih posljednjih 60 sekundi u utakmici, najprije sjajna prilika za Francusku ali i odličan posao golmana Argentine. Potom prilika za Argentince, no promjene rezultata nije bilo. Igraju se penali.

Argentina ipak na kraju slavila nakon boljeg izvođenja penala (4:2). Za Francusku su iz penala pogodili Mbappe, Kolo Munai, a promašili Coman, Tchouameni. U redovima Argentine pogodili su Messi, Dybala, Paredes, Montiel.