Bilo je to jedno od najvećih finala svih vremena, čime je završen fantastičan turnir uz zadivljujuće nastupe dvojice vrhunskih igrača na najvećoj platformi − noć je bila ispunjena velikim emocijama i promjenama sudbina.

Nakon uzbudljivog remija 3-3 u kojem je Lionel Messi postigao dva gola, a Kylian Mbappe “hat-trick”, Argentina je savladala Francusku s 4-2 u penalima i osvojila svoje treće Svjetsko prvenstvo.

Gotovo 89.000 gledalaca pratilo je akciju na stadionu Lusail, jednom od tri stadiona izgrađenih specijalno za prvenstvo u Kataru, s populacijom od 2,5 miliona ljudi, u prvoj arapskoj zemlji koja je bila domaćin utakmice.

Penal Messija i gol Angela di Marije u prvom poluvremenu doveli su Argentinu u vodstvo, ali je Mbappe izveo penal u 80. minuti, a minutu kasnije iz voleja izjednačio i odveo utakmicu u produžetke.

Messi je vratio Argentinu u vodstvo, ali je Mbappe izjednačio utakmicu s još jednim penalom, čime je postao drugi igrač u historiji finala Svjetskog prvenstva, nakon Engleza Geoffa Hursta 1966, koji je postigao “hat-trick”.

Argentinac Emiliano Martinez zaustavio je pokušaj Kingsleya Comana, a Aurelien Tchouameni je promašio cilj, dozvolivši Gonzalu Montielu da pogodi, što je i učinio.

“Kakva utakmica, to je sve što mogu reći. Svjetsko prvenstvo završeno je najboljom igrom svih vremena. Svi smo u čudu”, rekao je za TRT World Mohammed Faisal, navijač Bangladeša iz Argentine.

A tim dramatičnim finalom u nedjelju, Katar – koji je izazvao kritike u vezi s ljudskim pravima, ali je prevladao strahove da bi mogao uspješno ugostiti takav globalni događaj – spustio je zavjesu na Svjetskom prvenstvom na svoj nacionalni dan.

Kritičari su također postavili pitanje kako su nogometni zvaničnici mogli da izaberu zemlju koja se nikada ranije nije kvalifikovala za finale, koja je bila pretopla da bi bila domaćin ljetnih utakmica i koja će morati da izgradi većinu svojih stadiona za Svjetsko prvenstvo – od nule.

Uoči utakmica, ograničenja prodaje alkohola također su privukla veliku pažnju, ali su navijači na kraju slegnuli ramenima na taj problem, uglavnom navijačice, rekavši da je ova odluka dovela do sigurnijeg iskustva na turniru.

Gotovo da nije bilo nasilja ili hapšenja tokom turnira.

Zakoni o homoseksualnosti i isticanje LGBTQ simbola takođe su izazvali negativne komentare na fudbalski turnir.

Odluka FIFA-e da kazni timove koji nose narukvice "One Love", njemačke igrače koji naglašeno stavljaju ruke preko usta za fotografiju prije utakmice i njemačku političarku Nancy Faeser koja je također nosila traku "One Love" oko ruke – dodatno je rasplamsala problem.

Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani uzvratio je, rekavši za njemačke novine da Berlin nema problema u vezi s energetskim sporazumima i investicijama s njima, aludirajući na 15-godišnji ugovor o snabdijevanju Njemačke prirodnim plinom.

Katarski zvaničnici također se pozivaju na poboljšanja zakona o radu usvojena 2018. kao dokaz da je nacija nepravedno i netačno kritikovana već deceniju.

Katarska kultura

A taj osjećaj da su omalovažavani preplavio je ljude u Kataru, koji su rekli da kontroverze i izvještavanje zapadnih medija o turniru promoviraju stereotipnu negativnu sliku o regiji.

“Prije nego što donesete takvu procjenu, morate se upoznati s okruženjem. Da biste saznali istinu, morate posjetiti lokaciju, komunicirati sa stanovnicima, promatrati lokalnu kulturu i malo istražiti”, rekao je Abdelaziz Abdulrehman, državljanin Katara, za TRT World.

“Izvještavanje o Kataru u zapadnim medijima bilo je vrlo pretjerano i pristrasno.”

Ali tri sedmice herojstva i slomljenog srca na terenu zasjenile su kontroverze dok su autsajderi pobjeđivali nogometne gigante i davali ljudima moć da vjeruju.

Saudijska Arabija, Maroko, Japan, Ekvador, Kamerun, Tunis i Hrvatska samo su neki timovi s ne tako velikom nogometnom historijom koji su iznenadili svijet u Kataru. Oni su doprinijeli eliminaciji favorita Svjetskog prvenstva iz takmičenja, uključujući Brazil, Njemačku, Španiju, Portugal, Belgiju i druge.

“Moram biti iskren, svaka pobjeda je bila iznenađenje, bila je dobra. Naravno, uvijek smo se nadali da će Maroko pobijediti, u svakoj utakmici, ali, duboko u sebi, znao sam da smo imali toliko sreće što smo došli ovako daleko, pa ako izgube, bit će uredu”, rekao je Sanae, producent iz Maroka, za TRT World.

“Svaki put kada su pobijedili, bilo je to veliko iznenađenje za sve muslimanske i arapske nacije, to je činjenica o Maroku, njegova pobjeda je okupila mnogo ljudi jer, kao zemlja, on nije samo afrička, već i arapska zemlja.”

Vrativši se na stadion Lusail, emir Katara, šejh Tamim bin Hamad al-Thani, ogrnuo je Messija “bishtom”, tradicionalnim muškim ogrtačem koji se koristi stotinama godina, kako bi naglasio jedinstvenost i obilježio historiju — Svjetsko prvenstvo čiji su domaćini muslimanska i arapska zemlja.