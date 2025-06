Rudari na današnji dan upozoravaju na težak položaj, zastarjelost opreme s kojom rade i druga pitanja koja opterećuju poslovanje rudnika.

“Ili zatvorite rudnike ili ih dovedite u stanje da mogu odgovoriti zahtjevima energetskog sektora. Postoji niz razloga, a kao prvi je odnos vlasnika kapitala JP 'Elektroprivreda BiH' koja ne ulaže u rudnike. Drugi je izjave tih ljudi koji kažu da će se zatvoriti rudnici, da nema ulaganja i onda zamislite mladog čovjeka koji želi raditi u rudniku da li će prihvatiti takav posao”, kaže predsjednik Sindikata Rudnika Kreka u Tuzli Zuhdija Tokić.

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH je za poboljšavanje materijalnog statusa rudara, ali i humanije i bezbjednije uslove za rad.

“Kakve su to promjene na bolje donijeli pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta koje su jednostrano nametnuli od strane određenog broja uprava u rudnicima. Evo i to smo pustili na određeni način da se uradi. Da li je to donijelo kvalitet više po pitanju efikasnosti, operativnosti, realizacije poslovnih planova… Nije, unazadilo nas je. Mi u vremenu kada trebamo podizati poslovne rezultate, kada se ugalj traži na sve strane, mi padamo u proizvodnji i niko ne interveniše”, ocijenio je predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić.