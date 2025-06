Prema prvim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. U odnosu na popis iz 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9 posto.

"Smanjenje broja stanovnika zabilježeno je u svim regionima (blizu 10 posto), osim u beogradskom region, gdje je broj stanovnika povećan za oko 1,6 posto", podaci su Republičkog zavoda za statistiku Srbije koji je objavio prve rezultate popisa.

Popisom 2022. prikupljeni su podaci o 2.520.854 domaćinstva i 3.628.175 stanova.

"Nije zabilježena značajnija promena u ukupnom broju domaćinstava (porast od 1,33 posto), dok je ukupan broj stanova veći za 12,26 posto u odnosu na popis 2011. Najveći porast broja stanova zabilježen je u beogradskom regionu (18,55 posto)", rezultati su popisa.

Podsjećaju da je popis proveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine. U nekoliko većih gradova terensko prikupljanje podataka je produženo do 7. novembra. Također, građanima koji iz bilo kojeg razloga nisu popisani omogućeno je telefonsko popisivanje do 17. novembra 2022. godine.

"S obzirom na svrhu popisa stanovništva – da obezbijedi sveobuhvatnu sliku cijele populacije – u skladu s pozitivnom međunarodnom praksom, baza podataka dobijena direktnim popisivanjem dopunjena je podacima iz administrativnih evidencija", navode iz Zavoda i dodaju da popis nije proveden na teritoriji Kosova.

Prvi rezultati Popisa sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova, prema stanju 30. septembra 2022. Konačni rezultati popisa bit će publikovani sukcesivno, i to od aprila 2023. do juna 2024. godine.