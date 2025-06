Ceremonija zatvaranja osnovnog kursa i naprednog kursa turskog jezika i svečana dodjela diploma pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su završili te kurseve održana je u kampusu kasarne “Rajlovac“.

Osnovni kurs turskog jezika uspješno je završilo sedam polaznika, dok je napredni kurs završilo desetero polaznika, a nastava je održavana u prostorijama Škole turskog jezika u Centru za profesionalni razvoj OS BiH, koje su prošle godine obnovljene i opremljene s ciljem povećanja broja polaznika i poboljšanja kvalitete nastave.

Cilj ove vrste obuke je da se što veći broj pripadnika Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane osposobe za nastavak školovanja i edukacije u Republici Turkiye.

Ceremoniji su prisustvovali turski vojni ataše brigadir Mustafa Sitki Tatar te predstavnici turske ambasade i drugih institucija te zemlje koje podržavaju rad Škole turskog jezika.

Tatar je u obraćanju zahvalio na podršci koju ovom vidu obuke pripadnika OS BiH pružaju ministar odbrane BiH Sifet Podžić načelnik Zajedničkog štaba OS BiH Senad Mašović, kao i komandantu Centra za profesionalni razvoj OS BiH Hazrudinu Hasagiću.

“Cijenjeni polaznici kursa, sretan sam što vam se mogu ovdje obratiti, ali ne mogu a da vam ne naglasim jednu stvar. Kao što vidite, mnogi važni ljudi su radili i ulagali trud da biste vi mogli imati uvjete za nastavu kakve i zaslužujete. Ovo je važna misija i zasluge u njoj imaju brojne institucije Turkiye čiji predstavnici su danas sa nama. Ovo je ujedno i odličan primjer javne diplomacije“, kazao je Tatar.

On je također kazao da su svršenici kursa turskog jezika sada na ulazu na most koji su naši dobronamjerni preci izgradili prije 500 godina te je dodao da in ne vidi samo kao vojnike u uniformama, već kao članove porodice koji predstavljaju svoje porodice i mjesta iz kojih dolaze.

Tatar je pozvao svršenike kursa da na svim mjestima i u kontaktu sa svima promoviraju aktivnosti Turkiye i važnost učenja turskog jezika.

Komandant Centra za profesionalni razvoj OS BiH Hasagić istakao je da je taj Centar opredijeljen da se pomogne i stvore uslovi za kvalitetnu edukaciju vojske.

“Zahvaljujući i vama unaprijedili smo uslove i nastava je na visokom nivou. Nemojte da bude ovo kraj učenju. Tek treba da startate. Trudite se da ovo vrijeme iskoristiti za nastavak učenja. Otvaraju vam se vrata za školovanje u Turkiye. Tu smo svi da vam pomognemo“, kazao je Hasagić.