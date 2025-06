Mitrović je memorandum ocijenio veoma bitnim za BiH, Crnu Goru i za građane dviju zemalja.

"Ovo je nastavak naše saradnje, jer mi smo u julu prošle godine u Ljubljani potpisali sporazum, a danas smo potpisali memorandum koji će omogućiti konačno, poslije dužeg vremena, da se pristupi izgradnji mosta Hum-Šćepan Polje i da se konačno završi dionica puta od Foče do Huma. To je dionica koja je duga oko 20 kilometara. Mi smo uradili projekte za most i put, obezbjedili smo sredstva tako da smo stvorili pretpostavke da timovi koji budu radili mogu dalje nastaviti i da konačno ovaj projekat bude završen", rekao je Mitrović.

Kako je rekao, za dionicu od Graničnog prelaza Hum do Foče, zadužen je entitet Republika Srpska (RS), odnosno Javno preduzeće Putevi Republike Srpske.

"To se nalazi u prioritetima, tako da imamo priliku da izgradnjom mosta RS riješi ovu dionicu na zadovoljstvo svih građana i da ovu rutu praktično omogućimo za nesmetani saobraćaj kako stanovnika BiH, tako i Crne Gore. Potrebno je to riješiti i zbog same bezbjednosti i prohodnosti i da na neki način Crnu Goru približimo BiH i obrnuto", rekao je Mitrović.

Ministar kapitalnih investicija Crne Gore Ervin Ibrahimović izrazio je zadovoljstvo povodom potpisivanja memoranduma o saradnji s BiH.

"Potpisivanje memoranduma je početak onoga što žele i građani obje države, a to je da i naši putevi budu potvrda dobrih odnosa. BiH i Crna Gora imaju izvanredne bilateralne i prijateljske odnose. Nažalost, putna infrastruktura ne oslikava te naše dobre odnose. Vjerujem da smo danas napravili veliki iskorak u tom pravcu i da ćemo u narednom periodu dati snažan akcenat ne samo na izgradnji ovog mosta nego i ostalih dijelova koji povezuju ove dvije države", rekao je Ibrahimović.

Istakao je da kroz ovaj memorandum žele nastaviti priču o Jadransko-jonskoj autocesti i izgradnji željeznice između Nikšića i Čapljine.

Podsjetio je da su bh. građani među najbrojnijim turistima u Crnoj Gori i da Crnogorci sa zadovoljstvom posjećuju BiH, te da su veze dviju država pravi primjer na Zapadnom Balkanu kako se odnosi trebaju njegovati.

"Napokon dvije države su stavile potpis na ono što je trebalo davno da se uradi. Vjerujem i moj uvaženi kolega Mitrović, a i Vlada Crne Gore će dati snažniji akcenat, da ovu priču kada je u pitanju most završe, kao i sve one priključne puteve", rekao je Ibrahimović.