Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske (RS) pokazuje jasno neprihvatanje Ustava Bosne i Hercegovine, vladavine prava i otvoreno nepoštivanje odluka i autoriteta Ustavnog suda BiH, rekao je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt komentirajući najavljene javne proslave 9. januara u bosanskohercegovačkom entitetu RS.

Podsjetio je javnost da se Ustavni sud BiH u nizu svojih odluka bavio proglašavanjem ovog datuma Danom RS-a i neusklađenošću te odluke sa Ustavom BiH i jasno utvrdio da je 9. januar kao Dan RS-a neustavan.

"Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obvezujuće i moraju se poštovati na cijeloj teritoriji BiH. Dakle, obilježavanje 9. januara kao Dana RS-a pokazuje jasno neprihvatanje Ustava BiH, vladavine prava i otvoreno nepoštivanje odluka i autoriteta Ustavnog suda BiH", rekao je Schmidt.

Kako je kazao, Ustavni sud BiH je u svojoj odluci istakao da "izbor 9. januara kao datuma za obilježavanje praznika Dana Republike Srpske nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu koje se zasniva na uvažavanju i poštivanju različitosti kao osnovnih vrijednosti modernog demokratskog društva".

Visoki predstavnik je naglasio da svaki praznik treba proslavljati u skladu s postojećim zakonskim okvirom i treba na inkluzivan način poštovati, bez diskriminacije, sve segmente društva, uključujući i sve konstitutivne narode i sve ostale građane BiH. Dejtonski mirovni okvir zahtijeva međusobno poštovanje i razumijevanje, ističe Schmidt.

Istakao je i da oba entiteta i Distrikt Brčko imaju multietnički karakter i stoga svi praznici trebaju povezivati, a ne dijelite ljude.

"To je i u duhu Ustava Republike Srpske kao entiteta Bosne i Hercegovine. Prosperitet Bosne i Hercegovine treba graditi na saradnji, međusobnom razumijevanju i pomirenju, što zauzvrat zahtijeva uvažavanje pravnih činjenica. Radovan Karadžić i Ratko Mladić su osuđeni ratni zločinci i kreatori genocida. Stoga ih se naziva zločincima, a ne herojima. Tražim od svih javnih zvaničnika da to poštuju i okrenu se ka zajedničkoj budućnosti. Dejtonski mirovni sporazum je postavio temelje za miran razvoj i on se mora poštovati", dodao je visoki predstavnik.