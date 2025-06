Zbog snažne arktičke zimske oluje upozorenja su izdana za više od 135 miliona ljudi, navodi BBC.

Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje proteže se sve do Floride i američko-meksičke granice.

Stručnjaci upozoravaju da niske temperature koje izazivaju velike probleme u SAD-u i Kanadi mogu dovesti do promrzlina na goloj koži u roku od pet do deset minuta. Upozorili su na veliku opasnost od ozeblina koje nastaju kod smanjenog protoka krvi. Nedostatak tople krvi može dovesti do smrzavanja i pucanja tkiva, a u nekim slučajevima i amputacije.

"Ovo nije obični snježni dan, kao kada ste bili dijete, ovo je ozbiljna stvar", rekao je predsjednik SAD-a Joe Biden u četvrtak.

Meteorolozi prognoziraju da bi zahlađenje moglo donijeti najhladniji Božić u posljednjih nekoliko decenija.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) saopštila je da su temperature od minus 45 stepeni Celzijusovih mogući do kraja ove sedmice u nekim dijelovima zemlje.

Predviđa se da će arktička zračna masa donijeti jake nalete vjetra i temperaturu od minus 9,4 stepeni Celzijusovih u El Pasu u Teksasu, gdje novopridošli migranti bez dokumenata spavaju na gradskim ulicama.

Meteorolozi prognoziraju da bi zimska oluja do petka mogla postati "bombastični ciklon", odnosno da bi mogla ojačati velikom brzinom.

Guvernerka države New York Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje uoči oluje. Hochul je izjavila da postoji opasnost od zastoja protoka vode, do čega dolazi kad veliki komadi leda blokiraju tok rijeke, što može uzrokovati poplave. Guverneri Kentuckyja, Sjeverne Karoline, Zapadne Virginije, Georgije i Oklahome također su proglasili vanredno stanje.

U Kanadi, veći dio Ontarija i dijelovi Quebeca se također pripremaju za veliku zimsku oluju za koju se očekuje da će trajati do božićnog vikenda.