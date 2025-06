Broj turista u Kantonu Sarajevo raste iz godine u godinu, a veliki broj gostiju očekuje se i ove godine tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Glavne sarajevske ulice zasjale su u punom sjaju nakon što su postavljeni različiti ukrasi uoči božićnih i novogodišnjih praznika. Svijetleći ukrasi i jelke postavljeni su na više lokacija, a ukrašena je i stara gradska jezgra na Baščaršiji.

Sarajevo je tradicionalno prepoznato kao regionalni centar najbolje zabave i javnih dočeka Nove godine uz najveće muzičke zvijezde. Na dočeku 2023. godine u Sarajevu nastupit će bend "Dubioza kolektiv".

Najveći broj turista koji za doček Nove godine i uživanje u zimskim praznicima tradicionalno biraju Sarajevo dolazi iz susjednih zemalja i zemalja regije: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Sjeverna Makedonija, gdje grupa "Dubioza kolektiv" uživa veliku popularnost i sigurno je najbolji izbor koji će privući regionalne turiste.

"Na naše veliko zadovoljstvo i radost, kontaktirajući naše hotelijere, imamo informaciju da su smještajni kapaciteti popunjeni između 95 i 100 posto. I oni hoteli koji nisu u potpunosti popunjeni, hotelijeri imaju očekivanja da će biti popunjeni do kraja mjeseca. Turisti su u posljednje vrijeme razvili neke nove navike, da neke rezervacije rade u posljednjem trenutku. Očekujemo da će ove godine hotelski kapaciteti biti popunjeni 100 posto, što u suštini i čini naš najveći kapacitet kada je u pitanju smještaj", istakla je Adisa Kušundžija, glasnogovornica Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZ KS).

U Kantonu Sarajevo ima više od 100 hotela i oni čine najveći kapacitet kada je u pitanju smještaj.

"Na njih otpada oko 10.700 soba. Na ukupne smještajne kapacitete, koji uključuju i motele, hostele otpada više od 16.500 kreveta. Očekujemo da će svi biti popunjeni s obzirom da imamo dobre najave. Prema dosadašnjim rezervacijama, radi se uglavnom o gostima iz regije, prvenstveno Hrvatska, Crna Gora, Srbija, ali tu su i gosti iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Švedske, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata", kazala je Kušundžija za AA.

Gosti uglavnom, prema dosadašnjim rezervacijama, ostaju do tri dana.

"Tu je i dijaspora koja dolazi u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika", pojasnila je Kušundžija navodeći da se očekuju desetine hiljada gostiju.

Dotakla se i prošle godine kada su na snazi još uvijek bile neke mjere uvedene zbog koronavirusa.

"Prošle godine smo imali poprilično veliku posjećenost, oko 8.000 u Kantonu Sarajevu, a nismo imali javni doček zbog pandemije. Ove godine imamo veća očekivanja s obzirom da će 'Dubioza kolektiv' biti zadužena za najbolji novogodišnji doček u regiji. Vjerujemo da ćemo ove godine opravdati onaj naš epitet najboljeg regionalnog centra kada je u pitanju novogodišnji doček", izjavila je Kušundžija za AA.

Sumirajući godinu na izmaku, kazala je da mogu biti zadovoljni brojem turista i gostiju koji su posjetili Kanton Sarajevo 2022. godine.

"Možemo biti zadovoljni s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina, kada je riječ o turističkom rastu i razvoju, kreće boljom putanjom od one koja je bila predviđena 2020. kada smo se suočili sa pandemijom koronavirusa. Prošle godine smo imali vrlo dobru i sadržajnu zimsku sezonu. Nešto slično radimo i ove godine. Uradili smo javni poziv Sarajevo Winter Fest na osnovu kojeg smo od decembra do marta imali jako puno dešavanja. Svi ti sadržaji su bili dobar razlog da gosti dođu iako su u to vrijeme bile neke restrikcije kada je u pitanju putovanje", pojasnila je Kušundžija.

Kako je kazala, i ove godine će biti sličnih dešavanja, a koja će najaviti u narednom periodu.

"Imamo oko 30 podržanih projekata na osnovu kojih će se sigurno desiti oko 100 različitih događaja kako u gradu tako i na olimpijskim planinama, kojima dajemo posebnu prednost kada je riječ o zimskoj turističkoj sezoni. Ovom godinom u globalu možemo biti zadovoljni", istakla je Kušundžija.

Najavila je mnogo sportskih događaja na olimpijskim planinama u narednom zimskom periodu o kojima će detaljnije informisati u narednom periodu.