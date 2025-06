Pripreme za Božić uvijek su lijepe i s posebnim emocijama. Sveštena lica potrudila su se da i postulanti, njih devetorica osjete ljepotu Božića u ovom objektu, neki i prvi put odvojeni od svojih porodica. O važnosti i svetosti Božića znaju već gotovo sve. Ponosni na mozaik u crkvi, jedan od najljepših u Evropi, kažu kako na njemu nema Isusa, jer je on simbolično u srcima vjernika. Jaslice koje su izradili neodoljivo podsjećaju na one iz 1223. koje je u Italiji uprizorio sveti Franjo.

O važnosti i doživljaju najradosnijeg praznika za katolike za Anadolu Agency govorio je fra Danko Perutina, gvardian i župnik samostana svetog Petra i Pavla.

“Božić je najradosniji krišćanski blagdan. Bog se sagnuo, nebo je poljubilo zemlju o rođenju Isusa Krista. Isus se nije rodio u palači, kao kralj ili car, već je izabrao jaslice i to ljude još više privlači, jer je tim činom i normalnim dolaskom na svijet, ljudima postao blizak“, pričao je fra Perutina.

Božić se i ove godine obilježava nizom performansa, gesti, akcija i priredbi. Učestvovala su sva lica koja bistvuju i djeluju iza zidova starog samostana. Božićno vrijeme uvijek je za sve posebno.

“Imali smo nekoliko koncerata, uprizorene žive jaslice ispred crkve na badnju noć, akciju darivanja krvi, a sve s namjerom prije svega da slavlje ne ostane vani, već da budemo konkretni prema ljudima koji su siromašni i udaljeni od crkve, kako bi i oni na pravi način osjetili da je Božić“, istakao je fra Perutina.

Uvijek uz Božić ide i humanitarni rad. Božić bez činjenja dobrog prema drugima ne bi bio pravi. Nije se djelovalo samo u sklopu župe, već i izvan njenih granica.

“Imamo razvijen karitativan rad. Zajednica Most ljubavi i treći Franjevački red svake godine dijele 150 do 200 paketa, ne samo u našoj župi, već i u drugim gdje je to potrebno. Doniramo i novac. Nema nekih koji žele dobiti nešto, a da to već imaju. Radost Božića se mora podijeliti sa siromašnima i sa onim koji su udaljeni od crkve“, rekao je fra Danko.

Posljednjih su dana oko ovog sakralnog objekta bile velike gužve. Brojni su vjernici nastojali čistog srca dočekati blagdan, pa su se ispovijedali i čistili od grijeha. Stara je to tradicija katolika uoči Božića i Uskrsa.

Velelepno zdanje Franjevačke crkve nastalo je minulih decenija. U postratnom vremenu obnovljen je objekat koji je tokom rata bio porušen, a čiji su neki dijelovi sagrađeni u vremenu Osmanskog carstva.

Izgradnju crkve koja se nalazi uz samostan pomogle su osmanske vlasti 1866. godine. Crkva je porušena 1992, a osam godina kasnije je obnovljena.