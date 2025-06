"Danas oko 17.30 sati na dionici pruge od Pirota do sela Staničenje kod mjesta Sopotski han došlo je do iskliznuća vagona teretnog vlaka koji je prevozio plin amonijak, uslijed čega je došlo do curenja plina i velike koncentracije istog u atmosferi", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Iz MUP-a su apelovali na građane koji žive u blizini da ne napušaju svoje domove.

Srbijanski mediji su prenijeli da su ljudi koji su blizu mjesta nesreće evakuisani, dok su hitne službe i vatrogasne ekipe iz svih okolnih gradova upućene na mjesto nesreće.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić proglasio je vanrednu situaciju u gradu.

51 osoba je hospitalizovana, a zbog vanredne situacije, škole u tom gradu sutra neće raditi, rekao je Vasić na vanrednoj konferenciji za novinare.

Željezničko preduzeće Srbija kargo saopštilo je da se nesreća dogodila na dijelu magistralne pruge Niš -Dimitrovgrad, između Pirota i Staničenja, van naseljenog područja.

Radiotelevizija Srbije javlja da je u Univerzitetski klinički centar Niš primljeno sedam osoba kojima je ukazana ljekarska pomoć.