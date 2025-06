Ruski ministar energetike Alexander Novak izjavio je u ponedjeljak da je u toku aktivan rad na uspostavljanju gasnog čvorišta u Turkiye.

"Trenutno je u toku aktivan rad sa zemljama koje će učestvovati u realizaciji ovog projekta, kao i sa potrošačima kojima je potreban ruski gas", rekao je Novak u intervjuu za rusku državnu agenciju TASS.

Evropsko tržište gasa ostaje "relevantno" za Rusiju i postoje sredstva za isporuku dodatnih količina tamo, uključujući i gasovod Jamal-Evropa, zatvoren "iz političkih motiva", dodao je ruski ministar.

Turski tok trenutno radi punim kapacitetom. Ukrajinska ruta u Evropu isporučuje jednu trećinu količine predviđene ugovorima, uprkos svim kontradiktornostima, a isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) Evropi ove godine su porasle na 19,4 milijarde metara kubnih.

Upitan o restauraciji gasovoda Sjeverni tok koji su oštećeni u eksplozijama u Baltičkom moru, Novak je rekao da to zahtijeva vrijeme i novac, a potpuna procjena takve mogućnosti može se dati tek nakon završetka istrage.

Novak je kao potencijalne potrošače ruskog gasa naveo Kinu, Turkiye, Kazahstan i Uzbekistan, dodajući da postoji i "dublja perspektiva" isporuke gasa Pakistanu i Afganistanu bilo preko centralnoazijske infrastrukture ili sa teritorije Irana na osnovu razmjene.

On je takođe rekao da postoji sporazum o privremenom povećanju snabdjevanja Azerbejdžana.

Ministar energetike je rekao da Rusija gradi novu logistiku za transport svoje nafte i gasa, ali dok se to ne riješi, evropski embargo može dovesti do smanjenja proizvodnje nafte za sedam do osam posto 2023. godine.

Novak smatra da u evropskom embargu možda postoje izuzeci za isporuke nafte i naftnih derivata, napominjući da su čak i Njemačka i Poljska tražile isporuke nafte 2023. godine bez preciziranja porijekla goriva, iako su ranije njemački zvaničnici rekli da se misli na kazahstansku naftu.

Ruski zvaničnik je rekao da je njegova zemlja obavila neke pripremne radove kako bi se suprotstavila sankcijama.

Također je pohvalio prelazak na plaćanje u ruskim rubljama, rekavši da je ta praksa stabilizovama tržište.

O perspektivama ruskog energetskog sektora Novak je rekao: "Rusija je najveći energetski igrač (sa 20 posto svetskog izvoza gasa i preko 20 posto nafte) i treća je u svijetu po zalihama uglja... Očigledno je da će energetska potrošnja u budućnosti samo rasti, tako da ne mogu zamisliti kako će se svjetska ekonomija snaći bez naših energetskih resursa. Nema ko da nas zamijeni...U tom smislu smo optimisti i postavljamo samo ambiciozne ciljeve", rekao je.