Sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj predsjedao je predsjednik Vlade Andrej Plenković, a o visokoj spremnosti svih sustava u institucijama kojima su na čelu, između ostalog, su izvijestili predsjednici uprava Fine i Hrvatske pošte, kao i najvećih banaka koje posluju u Hrvatskoj.

Ministar financija Marko Primorac podsjetio je da od 5. rujna teče razdoblje dvojnog iskazivanja cijena, a ono će se protegnuti i na cijelu 2023. godinu.

Podsjetio je i da će prvih 14 dana nove godine biti moguće plaćanje i u kunama i eurima, a trgovci su dužni predopskrbiti se eurima i vraćati ostatak novca u toj valuti. "U iznimnim situacijama, ako netko iz objektivnih okolnosti nije uspio u dovoljnoj mjeri obaviti predopskrbu, moći će izvraćati iznose i u kunama", napomenuo je Primorac.

Kada je riječ o zamjeni kuna u eure, ona će se moći vršiti još godinu dana u poslovnicama banaka, Fine i Hrvatske pošte, a nakon tog razdoblja novčanice će se moći trajno mijenjati u HNB-u, a kovanice još dvije godine, dakle do kraja 2025. godine.

U tijeku je i prilagodba mreže bankomata, kojih je oko četiri tisuće, a Primorac je istaknuo kako je logistički vrlo zahtjevan proces, pri čemu će od 1. siječnja na 2.700 bankomata biti moguće podizati eure, a do 15. siječnja traje razdoblje u kojem se ne naplaćuje podizanje gotovine s bankomata bilo koje banke.

"Apeliramo na razumijevanje građana"Primorac ne očekuje značajnije poteškoće oko uvođenja eura, a zamolio je građane, s obzirom da se prelazak na novu valutu događa u novogodišnjoj noći, da se opskrbe dovoljnom količinom gotovine. Kako je riječ o složenom procesu, apelirao je na razumijevanje građana, u slučaju ako im neko vrijeme uoči i poslije uvođenja eura neke financijske usluge, poput bankomata, neće biti na raspolaganju.

I guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić je pozvao građane da pripreme dovoljnu količinu gotovine, s obzirom da zbog tranzicije na euro neko vrijeme neće raditi kartice te mobilno i internet bankarstvo.

"Već bi 2. siječnja sve trebalo funkcionirati normalno, što je u biti vrlo brza tranzicija", ocijenio je Vujčić.

Kada je riječ o proizvodnji kovanica s nacionalnim motivima, postoje određene poteškoće zbog nabave potrebnih sirovina, dosad je otkovano 400 milijuna eurokovanica, u idućih tjedan dana planira se otkovati još pet milijuna, tako da će biti realizirano 96,5 posto planiranog otkova, izvijestio je Vujčić.

Dosad prodano 682 tisuće paketića eurokovanicaOd ukupno raspoloživih 1,2 milijuna paketića eurokovanica, Hrvatska pošta, Fina i banke prodali su ih dosad 682 tisuće, a ostatak će se prodavati idućih dana, pri čemu je kod banaka 390 tisuća tih paketića.

Vujčić je izvijestio da je sva predviđena količina novčanica eura nabavljena, a opskrba subjekata, koju obavljaju banke, je pri kraju.

Kada je riječ o poduzetnicima, opskrba eurima u tom segmentu ide najsporije, a Vujčić ih je i na prethodnoj sjednici pozvao "da požure i da ne čekaju zadnji dan".

"Vidimo da se to ubrzava zadnjih dana, kako se približavamo 1. siječnju. No što prije to bolje", poručio je Vujčić.

Vujčić je izvijestio i da se intenziviralo povlačenje kuna iz opticaja, pa je tako od sredine kolovoza do sada vrijednost kuna u opticaju pala za više od 16 milijardi kuna. "To je jako dobro, znači da su nas građani u velikoj mjeri poslušali kada smo ih zvali polože novac u banke, što je najjednostavniji način konverzije", rekao je Vujčić.

Etičkom kodeksu pristupilo 1.006 poslovnih subjekataMinistar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izvijestio je da je Etičkom kodeksu, čiji cilj je omogućiti pouzdanu i transparentnu zamjenu hrvatske kune eurom, do sada pristupilo 1.006 poslovnih subjekata, pri čemu je dodijeljeno 15.485 naljepnica za njihove poslovne objekte.

Na stranicama Etičkog kodeksa značajan je broj pohvala građana subjektima za pridržavanje načela tog kodeksa, njih 1.520, dok je tek manji broj pritužbi, izvijestio je Filipović.

Što se tiče inspekcijskih nadzora od prvog dana obveze dvojnog iskazivanja cijena, tržišna i turistička inspekcija provele su ukupno 6.901 nadzor, pri čemu je utvrđeno 1.735 povreda odredbi zakona, naveo je Filipović.

"Maloprodajni lanci ključni kanal konverzije"Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber također je pozvala sve poduzetnike da iskoriste još ova tri dana i na vrijeme se predopskrbe dovoljnom količinom gotovine u eurima.

Ocijenila je da su maloprodajni lanci jedan od ključnih kanala konverzije kuna u eure.

Pritom, istaknula je da su veliki trgovački lanci spremni za prelazak na euro, s obzirom i da se njegovo uvođenje pripremaju već godinu dana. Kada je riječ o srednjim i manjim trgovcima, rekla je Weber, neki još nisu do kraja obavili proces predopskrbe gotovinom.

Plenković: Ulazak u eurozonu ostvarenje velikog i strateškog ciljaPredsjednik Vlade Andrej Plenković je ocijenio da Hrvatska ulazi potpuno spremna u eurozonu, pod čime podrazumijeva i ukupnu ekonomsku situaciju, koja se između ostalog ogleda i u gospodarskom rastu u ovoj godini od oko šest posto, kao i najvišem kreditnom rejtingu po sve tri vodeće rejting agencije.

Zahvalivši svim sudionicima koji su sudjelovali u cijelom procesu, Plenković je istaknuo da ulazak u eurozonu predstavlja ostvarenje velikog i strateškog cilja, a da će država, društvo i gospodarstvo uvođenjem eura biti znatno zaštićeniji u odnosu na krize s kojima se suočavaju.

Između ostalog, rekao je i da će prelazak na euro značiti dodatan poticaj gospodarskom rastu.

Izvijestio je i da je s ministrom financija Primorcem prije sjednice posjetio trezor HNB-a da bi vidjeli kako izgledaju logističke pripreme. Također, rekao je i da će se ulazak u eurozonu simbolički obilježiti nešto iza ponoći na Novu godinu, kada će ministar financija i guverner HNB-a na jednom bankomatu blizu HNB-a podići eure.