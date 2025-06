Ujedinjene nacije saopćile su da su neki "vremenski kritični" programi u Afganistanu privremeno zaustavljeni i upozorile su da će mnoge druge aktivnosti također vjerovatno morati biti prekinute zbog zabrane rada humanitarnim radnicama od strane administracije pod talibanimskim vodstvom.

Čelnik UN-a za humanitarnu pomoć Martin Griffiths, šefovi agencija UN-a i nekoliko humanitarnih grupa navode u zajedničkom saopćenju da se "o učešću žena u isporuci pomoći ne može pregovarati i da se ona mora nastaviti", pozivajući vlasti da promijene tu odluku.

"Zabrana humanitarnog rada ženama ima neposredne po život opasne posljedice za sve Afganistance. Neki programi koji su bili vremenski kritični već su morali biti privremeno prekinuti zbog nedostatka ženskog osoblja", navodi se u saopćenju.

"Ne možemo zanemariti operativna ograničenja s kojima se sada suočavamo kao humanitarna zajednica. Nastojat ćemo nastaviti aktivnosti koje su važne za spašavanje života, ali predviđamo da će mnoge aktivnosti morati biti pauzirane jer ne možemo pružiti principijelnu humanitarnu pomoć bez humanitarnih radnica", dodaju agencije.

Zabranu humanitarnim radnicama objavila je u subotu administracija predvođena islamističkim talibanima. To je uslijedilo nakon prošle sedmice uvedene zabrane ženama da pohađaju univerzitete. Djevojčicama je zabranjeno da pohađaju srednju školu u martu.

"Nijedna zemlja ne može sebi priuštiti da isključi polovinu svog stanovništva iz doprinosa društvu", navodi se u saopštenju, koje su potpisali i čelnici UNICEF-a, Svjetskog programa za hranu, Svjetske zdravstvene organizacije, Programa za razvoj UN-a i visokog predstavnika UN-a, te komesara za izbeglice i ljudska prava.

Odvojeno, 12 zemalja i EU zajednički su pozvali talibane da ponište zabranu humanitarnih radnica i omoguće ženama i djevojčicama povratak u školu.

Saopćenje su objavili ministri vanjskih poslova Australije, Kanade, Danske, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Norveške, Švicarske, Holandije, Britanije, Sjedinjenih Država i EU.

Zabrana humanitarnih radnica "dovodi u opasnost milione Afganistanaca koji za svoj opstanak zavise od humanitarne pomoći", navodi se u saopćenju.

Četiri velike globalne grupe, čija je humanitarna pomoć stigla do miliona Afganistanaca, saopćile su u nedjelju da obustavljaju operacije jer nisu u mogućnosti da vode svoje programe bez ženskog osoblja.

U saopćenju UN-a navodi se da zabrana humanitarnih radnica "dolazi u vrijeme kada je više od 28 miliona ljudi u Afganistanu potrebna pomoć da preživi dok se zemlja bori s rizikom od gladi, ekonomskog pada, ukorijenjenog siromaštva i brutalne zime".

Agencije UN-a i grupe pomoći - koje su uključivale World Vision International, CARE International, Save the Children U.S., Mercy Corps i InterAction - obećale su da će "ostati odlučne u našoj posvećenosti pružanju nezavisne, principijelne pomoći koja spašava živote svim ženama, muškarcima i djeci kome to treba".

Talibani su preuzeli vlast u augustu prošle godine. Oni su uglavnom zabranili obrazovanje djevojčicama kada su posljednji put bili na vlasti prije dvije decenije, ali tvrde da se njihova politika promijenila. Administracija predvođena talibanima nije međunarodno priznata.