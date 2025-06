U novogodišnjoj noći u mnogim gradovima u regionu zbog organizovanih proslava doći će do izmjena u režimu saobraćaja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo objavilo je da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine produžava rad tramvajskog i autobuskog saobraćaja na relaciji Ilidža - Skenderija, te trolejbuskog saobraćaja u novogodišnjoj noći, od 17 sati do tri sata poslije ponoći. Produženo radno vrijeme biće i na autobuskim linijama iz Hrasnice, Vogošće i sa Dobrinje.

U tom periodu biće besplatan prevoz kod prevoznika GRAS i Centrotrans.

Radi javnog dočeka Nove godine u Titovoj ulici i izmjene režima saobraćaja, autobusi će se okretati na okretaljci Skenderija i red vožnje će biti prilagođen novogodišnjem programu ispred Vječne vatre.

Izmjene saobraćaja u Sarajevu počele su 28. decembra, a trajaće do 2. januara 2023. godine, a odnose se na izmjene u ulicama Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Kaptol, Ćemaluša, Kulovića, Dalmatinska, Mehmeda Spahe, Pruščakova, Alije Isakovića, Šenoina, Trampina i Radićeva.

U nedjelju, ponedjeljak i utorak javni gradski prevoz odvijaće se prema prazničnom odnosno nedjeljnom redu vožnje na svim vidovima prevoza.

U Banjaluci je zbog obilježavanja novogodišnjih praznika do 2. januara do 18 časova obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, od Banskog dvora do Ulice Marije Bursać.

U gradu na Vrbasu u toku novogodišnje noći između 31. decembra i 1. januara, kao i u noći između 1. i 2. januara, biće organizovan besplatan prevoz putnika na određenom broju linija javnog gradskog prevoza, a u pitanju su linije Mađir - Ortopedija - Nova bolnica, Centar - Vrbanja -Zeleni Vir, Autobuska stanica - Lauš - Saračica, Obilićevo (okretište u Krfskoj ulici) - Kuljani, Starčevica - Centar - Starčevica i Šargovac -Centar - Šargovac. Besplatan prevoz na ovim linijama će saobraćati na svakih 60 minuta u periodu od 23.00 časa do dva časa poslije ponoći.

Zbog organizovanog dočeka Nove godine u centru Beograda 31. decembra od 17 časova doći će do izmjena u trasama brojnih linija gradskog saobraćaja, a centralne gradske ulice biće zatvorene za saobraćaj. Doček Nove godine organizovan je i na Sava promenadi, tako da će i u tom dijelu grada doći do zatvaranja pojedinih ulica i izmjena u radu linija gradskog prevoza.

Tokom održavanja manifestacije "Gradski doček Nove 2023. godine" na platou ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, u subotu 31. decembra od 17 časova do 1. januara do 3 sata poslije ponoći, za saobraćaj će biti zatvorene saobraćajnice: Bulevar kralja Aleksandra (na dijelu između ulica Resavske i Takovske), Trg Nikole Pašića (do Terazija), Dečanska (od Trga Nikole Pašića do Terazijskog tunela), kao i ulice Kneza Miloša i Takovska (na dijelu od ulice Kralja Milana do Kosovske ulice).

Most Gazela će od 23.58 do 7 minuta nakon ponoći biti zatvoren za saobraćaj zbog vatrometa i lasersko-muzičkog programa, a Stari savski most biće zatvoren za saobraćaj od 23:30.

U Zagrebu zbog uobičajeno veće potražnje, zagrebačka Uspinjača će svakodnevno prevoziti sve do ponoći do 7. januara. Najavljeno je i da će zbog proslave Nove godine na Trgu bana Jelačića doći do preusmjeravanja tramvajskih linija.