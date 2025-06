Drugi prioritet će ostati, kako se navodi, dalji rast životnog standarda građana.

Brnabić ističe kako je posebno ponosna na to što je Srbija uspjela biti jedna od rijetkih zemalja na europskom kontinentu "koja ima održiv i kontinuirani rast plaća i mirovina, unatoč teškim vremenima koje su prouzrokovale pandemija koronavirusa i rat na istoku Europe".

Dodala je da je cilj do 2026. godine imati prosječnu plaću od 1.000 eura i prosječnu mirovinu od 500 eura.

Premijerka kaže da se nastavlja s velikim kapitalnim infrastrukturnim projektima, navodeći da se do 2024. godine treba završiti brza pruga do granice s Mađarskom. Prema njezinim riječima, do 2025. godine trebali bi biti u mogućnosti putovati brzim vlakom između Beograda i Budimpešte.

Brnabić se izuzetno raduje početku izgradnje kapitalnog projekta u znanosti, a to je BIO4 kampus.

"To je ono što će označiti Srbiju kao središtem ovog dijela Europe u znanostima budućnosti - biotehnologija, biomedicina, bioinformatika i biodiverzitet. Do rujna to trebamo početi graditi, kao i nastaviti s ulaganjima u znanstveno-tehnološke parkove", podvukla je Brnabić.

Govorila je o izazovima s kojima će se Vlada Srbije suočavati u 2023. godini naglasivši kako će se, osim nestabilnosti na Kosovu, izazovi 'preliti' iz stare u novu godinu, ističući kako će oni biti sve teži što duže traju.

"Očekujem da će se nastaviti rat u Ukrajini, što će značiti dalje izazove u svakom smislu, prije svega energetskom, i još težu zimu u 2023. godini za koju se mi već spremamo, za koju smo započeli pripreme, ali također velike izazove za našu ekonomiju zbog recesije u nekim europskim ekonomijama za koje smo mi izravno vezani. Tako da će dalje slabljenje nekih europskih ekonomija ili zemalja EU u tom ekonomskom smislu značiti mnogo izazova za nas", rekla je Brnabić između ostalog.