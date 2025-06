"Sledeće godine neću biti ni predsednik političke partije. Moj posao je biti na strani građana i ovoliko koliko još mogu, to ću činiti na najbolji mogući način uprkos teškim prilikama s kojima se suočavamo", rekao je Vučić.

Srbijanski predsednik je ocenio da će Srbija "teško" moći da se suprotstavi ulasku Kosova u Savet Evrope, i da će se boriti da Kosovo ne uđe u Unesko, ocenivši da će to da "ide malo teže".

Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da 106 zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova, a da 84 zemlje nedvosmisleno priznaju tu nezavisnost. Dodao je da je novih devet zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova, navodeći da su u pitanju Somalija, Burkina Faso, Gabon, Esvatini, Libija, Gvineja, Antigva i Barbuda, Sveta Lucija i Maldivi - i da se čeka i deseta zemlja koja će to učiniti.

"Pred nama su teški izazovi što se tiče Kosova. Želeli smo mir, na jedvite jade smo ga sačuvali, ne našom krivicom. Nijednog sekunda nikoga nismo provocirali, osim ako neki ne kažu da je provokacija to što Kosovo ili naše građane na Kosovu doživljavamo kao naše državljane i sugrađane, i što to doživljavamo kao deo naše teritorije u skladu sa Ustavom", istakao je Vučić.

On je naglasio da Srbija nije napravila "nijedan incident i nijedan jednostrani potez", i da Ustava i svog naroda "neće da se stidi".

Govoreći o ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, Vučić je rekao da čeka "da mu dođu stručnjaci" da mu objasne da je to jedino moguće rešenje i da je to jedini izlaz za Srbiju. On je rekao da "takozvani nezavisni mediji" u Srbiji kažu da će "Vučiću da bude omča oko vrata" ako Kosovo bude nezavisno i poručio im da "tu omču mogu da vežu na kokošku", ali teško da tu omču mogu da vežu "na ponosnog čoveka koji neće da krivi kičmu i da se klanja okupatoru".

Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti borbu i da će "uvek želeti mir" sa Albancima, da će insistirati na poštovanju svih pet do sada potpisanih sporazuma i na Povelji Ujedinjenih nacija, i ocenio jeda Albanci i međunarodna zajednica "beže" od svih tih šest dokumenata i ne mogu da poštuju nijedan od njih.

"Mi ćemo svoju borbu da nastavimo, svako svoj posao - oni ucene i pretnje, a mi da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, da čuvamo Srbiju jer drugu zemlju nemamo", rekao je Vučić. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućem rešenju koje bi Srbija mogla da ponudi za kosovsku krizu kada pregovori budu nastavljeni, Vučić je ocenio da kad god bi neko ponudio rešenje "vi biste ubili glasnika i zdrav razum, pre nego što bi bilo ko razmislio šta je dobro za našu zemlju".

Istakao je da je Srbija spremna da razgovara "o bezbroj kompromisnih rešenja" i podvukao da to moraju da budu kompromisna rešenja, "a ne poniženja za Srbiju i srpski narod na Kosovu".

Komentarišući izjavu srbijanskog ministra odbrane Miloša Vučevića koji je povodom proslave neustavnog Dana Republike Srpske rekao da "godine pred nama moraju biti u znaku srpskog ujedinjenja", Vučić je rekao da, kao što se slavi praznik nacionalnog jedinstva, Srbi nastavljaju da se ujedinjuju "u smislu kulture, jezika i praznika, a ne u smislu državno-pravnog ujedinjenja".

"Srpsko jedinstvo, kao ni svako drugo jedinstvo, niko ne bi trebalo da ruši i nikome ne bi trebalo da smeta. Želim sve najbolje narodu u Republici Srpskoj i želim što više jedinstva sa njima, ne rušeći teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ili bilo koga drugog", zaključio je Vučić.