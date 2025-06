Za potrebe rada Crvenog krsta bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) danas je ispručeno brašno u skladište Republičke uprave civilne zaštite u naselju Trn u Laktašima.

Brašno je dodijeljeno zaključkom Vlade RS-a, a isporuci su prisustvovali Ministar trgovine i turizma RS-a Sevlid Hurtić i generalni sekretar Crvenog krsta RS Snježana Kovač.

Ona je istakla da je na ovu lokaciju stigao prvi kontigent od blizu 500 tona brašna za podjelu socijalno ugroženom stanovništvu.

"Mi smo u protekloj godini u zadnje vrijeme podijelili 500 tona brašna, sad idemo s novim kontingentom i ovo je prvi šleper koji je stigao ovdje", rekla je Kovač.

Ovo brašno će biti podijeljeno na području Krajine, odnosno općina Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad i drugih.

"Na ovom području bit će uskladišteno više od 200 tona brašna koje će se prema dogovoru dijeliti preko općonskih i gradskih organizacija Crvenog krsta socijalno ugroženom stanovništvu", rekla je Snježana Kovač.

Prema njenim riječima, od objave informacije da će biti organizovana podjela brašna stanovništvo se u općinskim organizacijama stalno raspituje kada će stići brašno, što znači da su zainteresovanost i potrebe velike. Snježana Kovač je rekla da se ne zna tačan broj korisnika koji će dobiti brašno jer se stalno mijenja socijalna karta, ali da su prioritet višečlane i socijalno ugrožene porodice u RS-u.

"Potreba za brašnom je svakodnevna i stalno je Crveni krst kao organizacija koja je najveća u RS-u, ne mogu da kažem na meti, ali stalno imamo pitanja za pomoć, podršku i stvarno izlazimo u susret koliko možemo" dodala je ona.

Pored ove donacije Vlade, Cveni krst je odvojio 100.000 KM za nabavku paketa hrane, uskoro će biti realizovan prvi dio ove pomoći, a drugi dio do kraja marta ili aprila.

Ministar Sevlid Hurtić istakao je da je u pitanju nastavak kontinuiteta pomoći Vlade RS-a.

"Ovo je druga akcija, 500 hiljada kilograma brašna je podijeljeno na dva dijela, jedan dio ovdje, a jedan dio u centralu na Pale i bit će po općinama i gradovima distribuirano, u narednih 15 dana to se mora završiti. Mi ćemo pratiti do kraja, praviti monitoring i pratit ćemo ko je dobio to brašno, da to ljudi koji su stvarno ugroženi treba da dobiju, a ne po rodbinskim i drugim vezama", rekao je Hurtić.

Istakao je da mora postojati spisak ljudi koji su to tačno dobili, da bi se opravdala donacija.

Prema riječima ministra trgovine i turizma RS-a, prethodno su 3.722 paketa pomoći podijeljena socijalno ugroženom stanovništvu preko centara za socijalni rad, a radilo se o paketima prehrambenih proizvoda i vreći brašna.

O nastavku podrške socijalno ugroženom stanovništvu Hurtić je rekao:

"Ja sam u razgovoru s premijerom i on je izrazio spremnost da veliku količinu zaliha pšenice koju imamo da idemo na mljevenje i da pokušamo u sljedeća tri mjeseca ponovo intervenciju uraditi na tržištu i tim ljudima pomoći, pogotovo sad u ovom momentu kada su cijene brašna došle na najveći nivo."

Nada se da će na ovaj način oboriti cijene brašna na tržištu i to ne samo radi ljudi koji će dobiti pomoć, već i drugih.

Hurtić je rekao da je sve više i više ljudi u potrebi za raznim vidovima pomoći, te da će u razgovoru sa vlasnicima i odgovornim osobama i tržnim centrima i prodavcima naftnih derivata pokušati dogovoriti da kontinuirano prate situaciju.

"Ne može biti dizanje cijene nafte razlog za divljanje svih drugih cijena, a onda kada cijena nafte pada, da oni zadrže svoje cijene. S inspekcijama imam iduće sedmice sastanak i tražit ću promptno da djeluju na tržištu i vidjet ćemo ili će oni imati veće kazne zato što se ne pridržavaju dozvoljenih marži ili ćemo mi dugoročno njih iscrpljivati s inspekcijama pa mi im pružamo ruku da malo pogledaju svijet i narod, kako se ovdje živi, da je tuga i žalost, da nam je neki artikl jeftiniji u Austriji, Njemačkoj nego ovdje, a plate su mnogo manje", dodao je Hurtić.

Doniranih 500 tona pšeničnog brašna samljeveno je u domaćim mlinovima od pšenice koju je Vlada RS-a otkupila od domaćih proizvođača tokom ovogodišnje žetve pšenice.