Tim povodom smo istražili kakvo je zaista stanje u zemljama regije kada je riječ o nezaposlenosti i koje zemlje trenutno imaju najveći broj nezaposlenih.

Prema najnovijim podacima, najviša stopa nezaposlenosti je u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji.

Nezaposlenost u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je na kraju novembra bilo 46.390 nezaposlenih, 3,3 posto više nego u oktobru, pokazali su podaci Zavoda za zapošljavanje (ZZZ). Stopa nezaposlenosti je, prema mjesečnom izvještaju ZZZ-a, porasla s 19,36 posto na 19,99 posto.

Najveća stopa, 32,7 posto, zabilježena je u julu 2000, dok je najniža bila u augustu 2009. godine, 10,1 posto.

Zavod je od početka godine do kraja novembra evidentirao 15.670 novozaposlenih. Od početka godine do kraja prošlog mjeseca oglašeno je 25.830 slobodnih radnih mjesta u Crnoj Gori.

Broj nezaposlenih u BiH

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u drugom kvartalu ove godine u BiH je bilo 15,7 posto nezaposlenih osoba.

Naime, u drugom kvartalu 2022. godine u BiH je radnu snagu činilo milion i 368 hiljada osoba, od kojih je blizu milion i po, tačnije 84,3 posto zaposlenih i 215 hiljada, odnosno 15,7 posto nezaposlenih.

U poređenju s prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,3 posto, a broj nezaposlenih osoba za 7,1 posto.

Podaci o broju osoba izvan radne snage u BiH iznose milion i 519 hiljada osoba i povećao se za 1,3 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu, 835 hiljada, odnosno 61 posto su muškarci, a 533 hiljade, odnosno 39 posto su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 66,4 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,1 starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,3 posto ima 65 i više godina, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Sjeverna Makedonija

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u trećem kvartalu 2022. godine radna snaga u Republici Sjevernoj Makedoniji brojala je 808.328 osoba, od kojih je 693.062 bilo zaposleno, dok je 115.266 nezaposlenih.

Stopa radno sposobnog stanovništva u ovom periodu iznosila je 55,2 posto, stopa zaposlenosti 47,3 posto, a stopa nezaposlenosti bila je 14,3 posto.

Albanija

Stopa nezaposlenosti u Albaniji pala je na 10,6 posto, odnosno 156.000 osoba u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na 11,3 posto u istom periodu prethodne godine, pokazuju podaci Nacionalnog zavoda za statistiku INSTAT.

Stopa zaposlenosti među osobama od 15 do 64 godine porasla je na 73,4 posto u istom periodu, sa 62 posto u trećem kvartalu 2021. godine.

U periodu juli - septembar stopa nezaposlenosti muškaraca iznosila je 9,9 posto, a žena 11,3 posto.

Tokom trećeg kvartala, stopa nezaposlenosti među osobama starosti između 15 i 29 godina porasla je na 20,5 posto sa 19,9 posto, koliko je iznosila godinu ranije.

Srbija

U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine stopa nezaposlenosti iznosila 8,9 posto, sa 288.900 nezaposlenih, objavio je Republički zavod za statistiku Srbije.

U istom periodu stopa zaposlenosti je bila 50,8 posto, odnosno bilo je 2.942.000 zaposlenih.

Navodi se da je tokom pretposljednjeg tromjesečja 2022. godine u poređenju s istim periodom 2021. godine došlo do povećanja formalne zaposlenosti radno aktivnog stanovništva za 36.700 i smanjenja neformalne zaposlenosti za 19.100 radnika.

Dominantan rast zaposlenosti na međugodišnjem nivou bio je u kategoriji stanovništva od 45 godina, gdje je broj zaposlenih povećan za 31.900 građana, saopštio je RZS.

Hrvatska

U Hrvatskoj je u trećem tromjesečju ove godine bilo 1,7 miliona zaposlenih, nezaposlenih je bilo 123 hiljade, uz stopu nezaposlenosti 6,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U trećem tromjesečju u Hrvatskoj je bilo 3,5 miliona radno sposobnih stanovnika (starijih od 15 godina), od kojih je 1,7 miliona zaposlenih, 123 hiljade nezaposlenih i 1,68 miliona neaktivnih.

Među neaktivnim stanovništvom je 77 hiljada onih koji žele raditi, ali ne traže posao, a 1,2 miliona ne radi zbog starosti, bolovanja, školovanja i drugih razloga.