Liturgiju u kojoj je učestvovao veliki broj vjernika predvodio je episkop remezijanski Stefan, koji je i vikarni episkop poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarha Porfirija.

Nakon liturgije ispred Hrama Svetog Save, nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, biće organizovano i tradicionalno lomljenje česnice.

Česnica prečnika četiri metra teška je više od 250 kilograma i ima više od 7.000 dijelova, a u njoj su se nalaze i 33 dukata.

Pored dukata, biće podijeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića.

Božićnoj liturgiji i lomljenju česnice prethodila je ponoćna liturgija koju je služio patrijarh SPC Porfirije i paljenje badnjaka ispred Hrama Svetog Save.

Crna Gora: Božićna liturgija u hramu u Podgorici

U Hramu Hristovog Vaskresenja u Podgorici mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa sveštenstvom služio je Svetu arhijerejsku liturgiju.

Mitropolit Joanikije je u svojoj božićnoj poruci pozvao narod u Crnoj Gori da ima strpljenja i da molitvom za mir u državi i cijelom svijetu doprinese razrješenju različitih kriza i sveopšte zabrinutosti.

On je kazao da pravoslavna vjera otkriva da sloboda čovjekova počinje razrješenjem i oslobođenjem od sveza grijeha. Prema riječima Joanikija, biti slobodan znači imati široko i otvoreno srce za bližnje, ne samo za one koji isto misle, nego i za one koji misle različito i suprotno.

"Učinimo sve da razlike u mišljenjima među nama ne odvedu u podjele, mržnju i raskole. Iskoristimo pomenute razlike kao važan povod za dobar i sveobuhvatan dijalog koji je ključ za rješenje mnogih nesporazuma među ljudima i za uspostavljanje njihovih bratskih odnosa", poručio je Joanikije.

Sveta božićna liturgija služena u Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice u Sarajevu

Sveta liturgija jutros je održana i u Sabornom hramu u Sarajevu. Jutarnja liturgija za Božić najveća je i najvažnija liturgija koja se služi na taj praznik.

Uz večernju molitvu u Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu te paljenjem badnjaka u dvorištu crkve, u petak je u Sarajevu obilježen Badnji dan, čime je počela proslava Badnje večeri, odnosno najavljen dolazak hrišćanskog praznika Božića.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom sinoć je, povodom Badnje večeri, služio večernje u Staroj pravoslavnoj crkvi, koja se nalazi nedaleko od Baščaršije, nakon čega je obavljeno nalaganje badnjaka.

Molitvom i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima najavljuje se rođenje Spasitelja čiji se dolazak na svijet slavi kao početak novog vremena i kao najradosniji događaj za hrišćanstvo.

Božić je praznik cijele porodice i zato se očekuje da ona tokom prazničnih dana bude na okupu, a prati ga veliki spisak narodnih običaja, poput lomljenja pogače.

Pravoslavni vjernici Božić obilježavaju od pamtivijeka, a badnjakom, odnosno božićnim drvetom, u kuću se unose sreća, zdravlje i napredak.

Uz drvo se daruje i žito da bi naredna godina bila plodna. Obavezno je i unošenje slame, a na taj način se prinosi žrtva duhu Hrista koji je i rođen na slami.