Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini danas je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu upriličio svečanost potpisivanja ugovora za dodjelu stipendija iz Fonda "Bejtul-mal".

Ove školske/akademske godine iz Fonda "Bejtul-mal" biće dodijeljeno ukupno 120 stipendija studentima, 50 stipendija učenicima srednjih škola, 30 stipendija učenicima i studentima s poteškoćama u razvoju i druge stipendije.

Zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Enes Ljevaković u obraćanju prisutnima kazao je da skoro četvrt stoljeća Islamska zajednica vodi uspješnu akciju dodjeljivanja stipendija za đake i studente.

“Ta akcija se uglavnom odvijala kroz naše džemate u dijaspori i do sada je dala zapažene rezultate. Velik broj naših ljudi iz dijaspore učestvovao je u njoj. Osnivanjem Ureda za društvenu brigu, Rijaset Islamske zajednice je otvorio još jedan kanal za stipendiranje i pomaganje učenika i studenata. Ove stipendije se obezbjeđuju iz Fonda 'Bejtul-mal' u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatul-fitra. Pored svih drugih vidova pomoći koja se pruža iz ovog Fonda, pripomoglo se školovanju desetina hiljada učenika i studenata“, kazao je Ljevaković.

Naglasio je da je pomaganje drugima jedno od temeljnih načela i vrijednosti islama.

“Kur’an nas podstiče da se međusobno potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti, a Poslanik a.s. podučava nas da pomaganje ljudima spada u red najboljih djela. Također je rekao da se ljudskim zajednicama opskrba daje shodno njihovom odnosu prema onima u potrebi. Oni koji su krenuli putem stjecanja znanja i moralne izgradnje, kako nas to uči naša vjera, nalaze se na Božijem putu i kreću se putem koji vodi prema Džennetu. To ste, dakle, vi, naša divna djeca, učenici i studenti“, rekao je Ljevaković.

Dodao je da se od učenika i studenata očekuje da dobro uče i uzorno se ponašaju.

“Vi ćete, ako Bog da, uskoro završiti svoje škole i fakultete i osposobiti se za život. Bit ćete kadri zarađivati za sebe i za druge. Ali, nikada nemojte zaboraviti ko ste i šta ste. Vi ste sinovi i kćeri ove zemlje, njena ste budućnost. Ulažući danas u vas i vaše obrazovanje mi ulažemo u njenu budućnost i čvrsto vjerujemo da je to naša najbolja investicija. Kada završite školovanje, budite uzori u svakom dobru; budite aktivni i doprinosite izgradnji, duhovnom i materijalnom razvoju naše zemlje. Sredini u kojoj budete živjeli podarite što više dobra, i uvijek budite zahvalni Allahu i onima koji su vas bodrili i pomagali. U životu nastojte postići što više znanja i biti što bolji u struci. I uvijek budite dobri ljudi“, kazao je.

Ljevaković je također naglasio da je važno da studenti nakon što završe fakultet ostanu u Bosni i Hercegovini.

“Nastojte ostati ovdje, na svojoj grudi, u svojoj kulturi i ovdje radite za dobrobit svoje zemlje i svog naroda, za dostojanstven život svakog čovjeka. A svi dobri ljudi naše Bosne su naš narod. Ako ipak odete u neku drugu zemlju da se školujete ili radite, ponesite u sebi svoju Bosnu, nemojte je zaboraviti. A kada ostvarite svoj cilj tamo, vratite se i živite ovdje. Neka znate: Samo ste u Bosni svoji na svome“, rekao je Ljevaković.

Emina Bešlija, stručna saradnica Ureda za društvenu brigu i voditeljica projekta dodjele stipendija, istakla je da je za školsku/akademsku 2022/23. godinu zaprimljen i obrađen ukupno 691 zahtjev aplikanata za dodjelu stipendija.

“Odabir dobitnika stipendija izvršila je komisija imenovana od Rijaseta Islamske zajednice, tako da će za ovu školsku/akademsku 2022/23. godinu biti potpisani ugovori za 220 stipendija. Pored redovnih stipendija dodjeljuju se i dodatne stipendije za učenike generacije medresa i gimnazija, zatim za učenike i studente iz Novog Pazara i učenicima u internatskom smještaju u Potočarima u Srebrenici“, kazala je Bešlija.

Podsjetila je da se projekat dodjele stipendija realizuje u kontinuitetu već devetu godinu.

“Stipendije za studente prvog ciklusa studija su na 12 mjeseci po 100 KM, što je 1.200 KM, a učeničke stipendije su na deset mjeseci po 100 KM, što je 1000 maraka godišnje. Proteklih godina se dodjeljivalo 160 stipendija, dok je ove godine povećan na 200 redovnih godišnjih stipendija, uz dodatne stipendije“, rekla je Bešlija.

Kako je kazala, proteklih devet godina zaprimljeno je više od 5.000 zahtjeva, a dodijeljeno je oko 1.870 stipendija i dodatnih 1.720 stipendija kao vid pomoći za školovanje.

Dobitnici stipendijeFatima Huseinspahić, studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, jedna je od dobitnica stipendije, a danas se u ime svih dobitnika obratila uz poruku u kojoj je posebno naglasila značaj znanja za cijelo društvo i državu.

“Odlučila sam da moja poruka bude vezana za slobodu i izlazak iz okvira koji su nam često nametnuti i da sve to postižemo znanjem, a znanje je upravo taj temelj koji moramo da usavršavamo i konstantno radimo na sebi“, kazala je studentica te dodala:

“Ova stipendija mi mnogo znači jer predstavlja vid svjesnosti naše zajednice, Islamske zajednice, i svih onih koji su se ugradili u ovo dobro, zato što time pomažu, bodre i ulažu u učenike na putu znanja.“

Jasmina Ičanović, studentica šeste godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu, također je dobitnica stipendije iz Fonda "Bejtul-mal".

“U današnji vakat svaka pomoć je jako dobro došla, pogotovo u porodicama gdje je više studenata i učenika, tako da puno znači bilo koji iznos“, kazala je ova studentica, te dodala:

“S obzirom na to da nisam iz Sarajeva, da dolazim iz Bosanske Krupe, stanujem u privatnom stanu, tako da će stipendija biti preusmjerena na plaćanje stanarine.“

Ičanović je zahvalila svima koji su u skladu sa vlastitim mogućnostima obezbijedili sredstva za stipendije.