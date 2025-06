Karim Younis je Palestinac koji je 40 godina proveo u izraelskom zatvoru, a na slobodu je izašao prije nekoliko dana i riječima ne može opisati emocije koje osjeća od kako je ponovo slobodan čovjek.

Karim Younis iz grada Ara u sjevernom Izraelu uhapšen je 6. januara 1983. godine i osuđen na smrt, a zatim mu je kazna preinačena u doživotni zatvor i na poslijetku je preinačena na 40 godina zatvora.

Kao 26-godišnjem studentu na teret mu se stavljalo da je u to vrijeme bio član zabranjenog pokreta Fatah te da je posjedovao oružje i ubio izraelskog vojnika.

Tokom pritvora napisao je dvije knjige na arapskom jeziku, jednu 1990. pod nazivom “Politička stvarnost u Izraelu“, a drugu 1993. pod naslovom “Ideološka borba i nagodba“.

Iz zatvora je pušten 5. januara, a u razgovoru s novinarom Anadolije je istakao da je i prilikom oslobađanja doživio velike neugodnosti od izraelskih stražara i snaga sigurnosti.

“Oni su moje puštanje pretvorili u neku vrstu vojne operacije. Na dan kada sam pušten, bilo je kao da su sletjeli i tražili hitno da napustim kompleks. Inače oslobođeni zatvorenici normalno izlaze na kapiju, a mene su vozilom odvezli i to su skretali s glavne rute i dovezli su me na mjesto koje nisam poznavao. Ostavili su me i dali mi kartu za autobus. Pokazali su mi put do autobusne stanice, bez da su mi predali lične stvari i rekli su mi da odatle sam idem kući. Bio je mrak, otišao sam do autobusne stanice i tamo sam vidio neke palestinske radnike. Zatražio sam da mi posude mobitel. Kad sam se predstavio, bili su vrlo srdačni prema meni, okupili su se i ponudili me svojom hranom i pićem. Nazvao sam svoju porodicu i oni su došli po mene za pola sata“, kazao je Younis.

Ističući da mu je teško opisati kako se osjećao po izlasku iz zatvora, Younis je kazao da je posebna emocija vratiti se u svijet koji je drugačiji od onog iz kojeg si otišao.

“Pokušavam uživati ​​u slobodi. Možeš ići kamo god želiš i kad god želiš, možeš raditi što god želiš, možeš hodati bez lisica. To su osjećaji koje nisam osjetio 40 godina. Drveće i zelena trava. Nisam to vidio 40 godina. Samo željezne rešetke, vrata, betonski zidovi, bodljikava žica... To je sve na što smo navikli gledati. Čak i hodanje po asfaltu ili po makadamskoj cesti bilo mi je zanimljivo“, kazao je Younis.

Palestinac koji je neprekidno najduže vremena proveo u izraelskom zatvoru rekao je da tek sada upoznaje cijelu generaciju rođaka koje nije mogao upoznati zbog izraelskih ograničenja tokom zatvora.

Napominjući da su ga do sada posjetile hiljade ljudi, Yunus je rekao da je prvi put upoznao i porodice svoje braće koja su se oženila dok je on bio u zatvoru u kojem su pravo posjete imali samo najbliži srodnici.

Naglašavajući da se palestinski narod decenijama bori protiv nasilja i prijetnji Izraela poput progona, judaizacije, deportacije i etničkog čišćenja, Yunus je rekao da je nova izraelska vlada možda najradikalnija i sa najviše odlika fašizma u historiji Izraela.

“Prijetnje se nastavljaju. Nisam ja jedini kome se prijeti. Cijeli palestinski narod je ugrožen“, poručio je Younis.

"Više od sedam miliona Palestinaca ostalo je odano svom identitetu i ostaju na svojoj zemlji između Mediterana i rijeke Jordan. Palestinci se bore da povrate svoje pravo na samoodređenje i uspostave palestinsku državu s Jeruzalemom kao glavnim gradom“, rekao je Younis.

Younis je dalje kazao da mu je aktuelni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir prijetio deportacijom te je dodao da Ben Gvir također vrši pritisak i na druge palestinske zatvorenike.

“Zapravo, ova vlada je najekstremnija vlada ikada. Ti ljudi su došli na vlast i postali ministri. Najveći simbol toga je imenovanje ekstremiste Itamara Ben-Gvira za ministra nacionalne sigurnosti. Ovo ministarstvo upravlja i zatvorima koji su postali više politički. Palestinske zatvorenike u budućnosti čekaju još teški dani“, rekao je Yunus i pojasnio da je Ben Gvir prijetio da će oduzeti prava zatvorenicima, vratiti ih u sedamdesete i dozvoliti samo jedan sat sunca dnevno.

Najavivši da će se zatvoreni Palestinci nastaviti boriti za svoj časni stav i identitet, Yunus je rekao da je jedan od tih Palestinaca.

“Dat ću sve od sebe za ovu svrhu. Nema koncepta umirovljenja u ovoj borbi dok sve ne uspije. Naša borba se nastavlja“, poručio je Younis.