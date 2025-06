Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 30:25, na startu Svjetskog prvenstva.

Crnogorski rukometaši odigrali su veoma dobro i hrabro, ali nedovoljno za pobjedu protiv vicešampiona Evrope.

Crna Gora je dobro otvorila meč, vodila 4:2 i 7:6, nakon čega je Španija preuzela vođstvo koje je čuvala do kraja utakmice.

U nekoliko navrata Crna Gora je dolazila do minus dva, a posljednji pokušaj imala poslije pogotka Bakića za 27:24. Međutim, u finišu je Španija došla do ubjedljivije pobjede, nego što je to odnos snaga pokazao na terenu.

Kod Crne Gore, sa sedam golova najefikasniji je bio Branko Vujović, Nemanja Grbović dao je tri, dok su po dva upisali Božović, Lasica, Lazović, Miloš Vujović i golman Nebojša Simić, koji je imao i 15 odbrana.

U ekipi Španije šest golova Odriozole, pet je dao Fernandes.

Crna Gora će u subotu igrati protiv Irana, od 18 sati.