Gradonačelnik New Yorka otputovao je u meksički pogranični grad El Paso i izjavio da "u New Yorku nema mjesta" za autobuse pune migranata koji se šalju u najnaseljeniji američki grad.

Eric Adams, demokrata, također je bio kritičan prema administraciji demokratskog predsjednika SAD-a Joea Bidena, rekavši da je "sada vrijeme da nacionalna vlada obavi svoj posao" u vezi s imigrantskom krizom na južnoj američkoj granici.

Nedjeljna posjeta njujorškog gradonačelnika jednom južnom pograničnom gradu o problemu imigranata je bez presedana.

Države koje vode republikanci otpremile su autobuse migranata na sjever u New York i druge gradove. To je pogoršalo stambenu krizu u New Yorku kao i krizu vezanu za beskućnike u gradu.

Adamsov put u El Paso dolazi nakon što je rekao da bi priliv migranata u New York mogao koštati grad čak 2 milijarde dolara, u vrijeme kada se grad već suočava s velikim manjkom budžeta.

Posljednjih mjeseci republikanski guverneri Floride i Teksasa poslali su hiljade migranata koji traže utočište u SAD-u u gradove koje vode demokratski političari, uključujući New York, Chicago i Washington DC.