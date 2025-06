Na prostoru Bosne i Hercegovine narednih dana bit će nestabilno vrijeme i natprosječno toplo za ovo doba godine.

"Najveće količine padavina očekuju se u utorak i srijedu, kada bi moglo doći i do izlijevanja pojedinih riječnih tokova. U samo jednom danu moglo bi pasti i blizu prosječne mjesečne sume za ovaj mjesec. Uz velike padavine izvjestan je jak na momente i olujni jugo. Na visokim planinama padat će snijeg. Snijeg je sredinom sedmice moguć i u nižim krajevima u zapadnim područjima Bosne", saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Iz FHMZ-a su zbog obilnih padavina izdali narandžasto upozorenje za Hercegovinu, zapad, jugozapad i lokalno centralne dijelove Bosne u periodu od 16. do 19. januara.

Preporučuju da se aktivnosti na otvorenom odgode do petka, kada se prognozira postepena stabilizacija vremenskih prilika.

Jutarnja temperatura zraka varirat će od tri do devet stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 13. Najviša dnevna temperatura između šest i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Temperatura će prema kraju sedmice biti u padu, tako da je u danima vikenda u Bosni izvjestan mraz.

U posljednjoj sedmici januara, prema trenutnim raspoloživim podacima, preovladavat će stabilno vrijeme s promjenjivom naoblakom. Više sunca očekuje se u Hercegovini.

Jutarnja temperatura varirat će u rasponu između minus šest i nula stepeni u Bosni do tri u Hercegovini. Maksimalna temperatura kretat će se između minus dva i četiri stepena u Bosni do sedam u Hercegovini.