Ministar obrane Mario Banožić primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike Turkiye Yavuza Selima Kirana u Ministarstvu obrane (MORH).

Na sastanku se razgovaralo o aktualnim sigurnosno političkim temama uključujući situaciju u jugoistočnoj Europi, rat u Ukrajini, suradnju u okviru NATO-a te o bilateralnoj obrambenoj suradnji dviju zemalja, priopćeno je iz MORH-a.

Pritom su potvrđeni tradicionalno dobri bilateralni odnosi Turkiye i Hrvatske kao i dobra obrambena suradnja koja se većinom odvija u okviru NATO-a kroz sudjelovanje na obuci, izobrazbi i vježbama te kroz sudjelovanje u NATO zapovjednim strukturama na području Republike Turkiye poput NATO Zapovjedništva kopnenih snaga (LANDCOM) u Izmiru. Također dvije zemlje u okviru NATO-a zajednički sudjeluju u NATO operaciji KFOR na Kosovu, NATO misiji Irak te operaciji Sea Guardian, navodi se.

“Hrvatska i Turkiye su prijateljske i partnerske zemlje čija bilateralna suradnja neprestano jača i koje zajednički razumiju važnost globalne sigurnosti i stabilnosti”, rekao je ministar Banožić i poželio turskom veleposlaniku dobrodošlicu.

Osvrnuvši se na geopolitičku situaciju u jugoistočnoj Europi ministar je istaknuo hrvatsko stajalište da je za postizanje stabilnosti, mira i prosperiteta u regiji ključna uloga euroatlantskih integracija. “U potpunosti podržavamo Bosnu i Hercegovinu na njezinom euroatlantskom putu uz ispunjenje svih obveze u tom smislu. Hrvatska će, isto tako, nastaviti podržavati europski put Sjeverne Makedonije i Albanije”, naglasio je Banožić.

Veleposlanik Kiran istaknuo je kako vjeruje da će dvije države raditi na jačanju obrambene suradnje. Također, veleposlanik je i u ovoj prigodi zahvalio Hrvatskoj vojsci na pomoći pruženoj za vrijeme velikih požara u Turkiye, priopćeno je.

„U kontekstu daljnjeg razvoja naših oružanih snaga, moram reći kako me raduje i suradnja s hrvatskom obrambenom industrijom, vjerujem kako suradnja naših država može ojačati u više područja i to me raduje“, rekao je Kiran.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o vojnotehničkoj suradnji pri čemu je ministar Banožić istaknuo kako vjeruje da je Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija - ASDA (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference) u Hrvatskoj, odlična prilika za unaprjeđenje suradnje i daljnju promociju obrambenih tvrtki te je pozvao predstavnike turskog Ministarstva obrane i oružanih snaga da posjete Hrvatsku u travnju ove godine.